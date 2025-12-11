以治理為錨驅動環境與社會的雙向創新 邱世寬教授論中小企業的永續策略

快訊

願景工程／ 特約記者 簡永昌
逢甲大學國際經營與貿易學習學系專任教授、大智澈見創辦人邱世寬表示：「ESG 不應是三個獨立的任務清單，而是一套有機的策略系統。其中，治理（Governance，G）是帶動整列火車前進的車頭。」 大智澈見國際管顧公司提供
在當前全球供應鏈重組浪潮中，台灣中小企業正面臨日益升高的「合規」壓力。從碳盤查數據揭露、綠色能源使用，到銀行授信的ESG指標審查，這些來自客戶與法規的要求，對資源有限的企業而言，往往被視為經營成本的疊加，究竟該如何在兩者間取得平衡？

逢甲大學國際經營與貿易學習學系專任教授、大智澈見創辦人邱世寬指出，若企業僅將ESG視為環保合規或公益活動，將難以在資源有限的情況下持續投入。他強調，中小企業應翻轉思維，將焦點從末端執行回到最核心的「永續治理」。

從治理定錨價值主張，帶動環境與社會的由內而外轉型

「ESG 不應是三個獨立的任務清單，而是一套有機的策略系統。其中，治理（Governance，G）是帶動整列火車前進的車頭。」邱世寬表示，唯有透過治理層級的「策略定錨」，環境（Environmental，E）與社會（Social，S）的投入，才得以轉化為企業的長期競爭力。

他首先釐清「管理（Management）」與「治理」的差異：管理是處理組織內的權責分配與效率極大化；治理則是與廣泛利害關係人的互動與議合，包括股東、供應鏈夥伴、員工以及社區。對中小企業而言，若缺乏治理思維，ESG容易流於單點式應對，包括工廠端處理減碳、人資端處理員工關係，各部門各自為政、缺乏上位策略整合。「若沒有治理作為火車頭確立方向，後端的環境與社會將缺乏前進的動力與邏輯。」他說。

因此，永續轉型的第一步並非立即採購減碳設備，而是董事會或經營層需重新審視企業的「價值主張」與「長期願景」。但要如何讓治理具體驅動環境與社會的永續策略落地？邱世寬以「價值主張」為核心，闡述三者間的連動關係，企業必須回答一個根本問題：「公司的存在究竟解決了客戶什麼問題？創造了什麼價值？」

邱世寬以國際食品大廠達能（Danone）為例說明，當企業在治理層級確立「帶給人們健康」的使命後，這個願景便成為決策原則推動檢視配方、剔除爭議添加物，並思考友善環境的原料與包裝。他指出，這是條內外一致的邏輯鏈，以治理先把價值說清楚，才會衍生對環境友善的製程創新，也吸引認同價值的人才與供應鏈夥伴，讓ESG不再只是「為了做而做」，同時也是中小企業建立永續商業模式的關鍵路徑。

治理回應傳承與人才斷層，安打理論是中小企業的永續打法

邱世寬進一步指出，治理並非空泛理念，而是源自中小企業面臨的「生存」與「傳承」現實。許多企業以代工起家，過去仰賴成本優勢與高效率管理；然而隨著產業變遷，若無法透過治理轉型，描繪出未來發展藍圖，將面臨人才斷層與接班危機。

年輕世代人才不僅關注薪資，更在意企業的社會價值與永續願景。若企業缺乏清晰的治理方向，將難以吸引優質人才加入，最終導致競爭力流失。因此，落實永續治理、建立一個能容納多元意見、共同討論風險與機會的決策機制，是企業延續壽命的必要工程。

針對資源有限的中小企業該如何著手，邱世寬提出務實的「安打理論」。他建議，經營者在制定策略時，不應好高騖遠地追求全壘打，而應設定階段性的安打目標。「變革需要動能，而動能來自小規模的成功。」企業可以先盤點重要且可行性高的項目，從一兩個優先行動開始，透過累積一支支安打，甚至保送上壘，讓團隊在推進過程中看到具體成效與數據，才能在組織內部建立信心，維持轉型的熱情與續航力。

簡而言之，ESG對中小企業不應僅是外部稽核的壓力測試，更是重新檢視企業體質的契機。「永續治理的終極目標，是在供應鏈洗牌的局勢中，確保企業仍具備不可被取代的價值。」邱世寬提醒。

