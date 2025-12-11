核三廠2028年有機會順利運轉？陳明真：是有可能的

立法院教育及文化委員會上午邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，針對核三廠的發電機組今年5月才除役，2028年有無機會順利運轉？核安會主委陳明真表示，審查時程包含許多因素，如果台電審查報告完整，現場視察等也都沒問題，是有可能的。

經濟部日前說明核一廠兩部機組已分別停機逾11年和8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，因此核一廠不具再運轉可行性，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件，核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件。

核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等安全評估，台電預計於2026年3月提送核二、三廠再運轉計畫，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年，而核二廠的反應爐內已使用的核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。