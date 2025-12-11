快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

聽新聞
0:00 / 0:00

核三廠2028年有機會順利運轉？陳明真：是有可能的

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院教育及文化委員會上午邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，針對核三廠的發電機組今年5月才除役，2028年有無機會順利運轉？核安會主委陳明真（圖）表示，審查時程包含許多因素，如果台電審查報告完整，現場視察等也都沒問題，是有可能的。記者曾學仁／攝影
立法院教育及文化委員會上午邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，針對核三廠的發電機組今年5月才除役，2028年有無機會順利運轉？核安會主委陳明真（圖）表示，審查時程包含許多因素，如果台電審查報告完整，現場視察等也都沒問題，是有可能的。記者曾學仁／攝影

立法院教育及文化委員會上午邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，針對核三廠的發電機組今年5月才除役，2028年有無機會順利運轉？核安會主委陳明真表示，審查時程包含許多因素，如果台電審查報告完整，現場視察等也都沒問題，是有可能的。

經濟部日前說明核一廠兩部機組已分別停機逾11年和8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，因此核一廠不具再運轉可行性，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件，核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件。

核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等安全評估，台電預計於2026年3月提送核二、三廠再運轉計畫，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年，而核二廠的反應爐內已使用的核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。

核三廠 核二 台電

延伸閱讀

馬祖4部新發電機組吊裝完成 供電穩定邁入下個10年

救台電！經濟部同意台電今年盈餘可直接打虧、強化財務

梁佑南爆料劇組多人被「神祕潛規則」　她親揭拍戲媽祖在身旁

中央點頭核三再運轉！楊瓊瓔：盼終結海線犧牲、台中不用再吞煤

相關新聞

2028年核三有望再運轉？陳明真鬆口「有機會」

經濟部11月28日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，兩廠的再運轉計畫預計2026...

環部盼核二核三重啟考量更多環境因素 陳明真：核安會負輻射相關審查責任

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，2...

聯準會降息1碼 童子賢：可能推動全球市場短暫熱潮

美國聯邦準備理事會（Fed）降息1碼（0.25個百分點），並暗示在經濟展望穩健情況下短期內可能不會再次降息。代工廠和碩（...

核二、三擬重啟 立委：再運轉計畫應檢附環評資料

經濟部今年11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，核安會主委陳明真今鬆口...

白話財經EP176｜市場看好台股明年上3萬點 投資人該如何布局？

台股又重回28000了，包括現在市場上面對於明年股市的大盤指數普遍看好站上3萬點，包括30000點、35000點之類的預期都有，那麼，台股的高點在明年四季裡面比較會出現在什麼時候呢？而明年在整個總體經濟的環境，有哪些對台股有利的幫助？包括總體經濟的貨幣政策，以及產業本身的利基，明年將如何幫助台股？另外在AI的選股上面，有哪些投資人必須要注意的觀察指標呢？ 在本集節目中，特別邀請到合庫金首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷來到節目中，為聽眾朋友們解析。

全國廢核行動平台呼籲核安風險不應由全民承擔

全國廢核行動平台上午在立法院舉行「核災風險全民擔？拒絕危險再運轉」記者會，表達政治惡鬥下的核安風險不應由全民承擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。