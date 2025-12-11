核二、三有望重啟 全國廢核行動平台：拒絕危險再運轉

立法院教育文化委員會今安排核能安全委員會赴立院進行報告，全國廢核行動平台同時召開記者會表示，今年5月「核子反應器設施管制法」第6條倉促修法，放寬核電重啟門檻，讓核電廠可重啟再運轉至60年之久，如今修法惡果浮現，主管機關核安會應破除保守技術官僚立場，拒絕危險再運轉，不應由全民承擔核安風險。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，《核管法》第6條修法內容並無實質強制力，且未經完整政策評估與社會討論，經濟部與台電卻擬於明年3月提出核二、核三的再運轉計劃送核安會審查，這不僅僅是個走過場的行政評估程序，而是重大政治決定，行政院應向社會大眾充分揭露老舊核電需付出的高風險與真實成本，在未完整評估風險且未經過社會溝通討論的情況下，以及核廢料尚未有解決路徑前，不應提送再運轉申請。

地球公民基金會執行長王敏玲指出，政府若沒有先釐清核廢料如何處理、沒有建立透明的資訊揭露與社會溝通機制，就沒資格談個別核電廠是否重新運轉，一再以行政程序為由，準備讓核二、核三的再運轉計畫進入核安會審查，等於先啟動重啟的程序，後續再來溝通，行政院應先向社會說明究竟未來將如何具體落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」3原則，而不是只把原則當作政治口號，否則最終承擔風險的，還是受核災波及的地方社會。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵表示，目前被包裝為新式核能的小型模組化反應爐（SMR）或是第4代核反應爐，仍然都是與台灣過去的核一、核二、核三廠一樣的核分裂技術，一樣會產生具萬年放射性的核廢料，目前全球更無任何一個國家有成功商用的SMR或是第4代核反應爐。再生能源才是回應永續淨零、國家安全和經濟發展的解方。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨指出，經濟部2024年電力資源供需報告已將半導體與AI需求納入評估，即使核電如期除役，到2034年尖峰備用容量率仍逾23%，高於法定15%，顯示台灣不會因無核而缺電。

台灣環境保護聯盟副秘書長林學淵表示，高階核廢專法未完成、最終處置場址無共識，所謂核廢有解在中央與地方僵局下並不成立，而缺乏地質調查、公眾參與與環評，只會讓核廢討論停在政治口號，在制度補齊前，重啟核電僅是政治想像，不是安全的能源選項。

台灣綠黨社運部主任李春祥指出，重啟核二、核三是在忽略風險、避談核廢、低估綠能的前提下推動，且烏克蘭戰爭已證明核能在戰時格外脆弱，加上台灣位處火山帶與高地震區，老舊核電廠難以承受極端事件，重啟等同讓全國承擔不可逆的災害風險