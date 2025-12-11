快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

核二、三有望重啟 全國廢核行動平台：拒絕危險再運轉

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國廢核行動平台同時召開記者會表示，今年5月「核子反應器設施管制法」第6條倉促修法，核二、三的再運轉就是修法惡果的展現，拒絕危險核電再運轉。記者李柏澔／攝影
全國廢核行動平台同時召開記者會表示，今年5月「核子反應器設施管制法」第6條倉促修法，核二、三的再運轉就是修法惡果的展現，拒絕危險核電再運轉。記者李柏澔／攝影

立法院教育文化委員會今安排核能安全委員會赴立院進行報告，全國廢核行動平台同時召開記者會表示，今年5月「核子反應器設施管制法」第6條倉促修法，放寬核電重啟門檻，讓核電廠可重啟再運轉至60年之久，如今修法惡果浮現，主管機關核安會應破除保守技術官僚立場，拒絕危險再運轉，不應由全民承擔核安風險。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，《核管法》第6條修法內容並無實質強制力，且未經完整政策評估與社會討論，經濟部與台電卻擬於明年3月提出核二、核三的再運轉計劃送核安會審查，這不僅僅是個走過場的行政評估程序，而是重大政治決定，行政院應向社會大眾充分揭露老舊核電需付出的高風險與真實成本，在未完整評估風險且未經過社會溝通討論的情況下，以及核廢料尚未有解決路徑前，不應提送再運轉申請。

地球公民基金會執行長王敏玲指出，政府若沒有先釐清核廢料如何處理、沒有建立透明的資訊揭露與社會溝通機制，就沒資格談個別核電廠是否重新運轉，一再以行政程序為由，準備讓核二、核三的再運轉計畫進入核安會審查，等於先啟動重啟的程序，後續再來溝通，行政院應先向社會說明究竟未來將如何具體落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」3原則，而不是只把原則當作政治口號，否則最終承擔風險的，還是受核災波及的地方社會。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵表示，目前被包裝為新式核能的小型模組化反應爐（SMR）或是第4代核反應爐，仍然都是與台灣過去的核一、核二、核三廠一樣的核分裂技術，一樣會產生具萬年放射性的核廢料，目前全球更無任何一個國家有成功商用的SMR或是第4代核反應爐。再生能源才是回應永續淨零、國家安全和經濟發展的解方。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨指出，經濟部2024年電力資源供需報告已將半導體與AI需求納入評估，即使核電如期除役，到2034年尖峰備用容量率仍逾23%，高於法定15%，顯示台灣不會因無核而缺電。

台灣環境保護聯盟副秘書長林學淵表示，高階核廢專法未完成、最終處置場址無共識，所謂核廢有解在中央與地方僵局下並不成立，而缺乏地質調查、公眾參與與環評，只會讓核廢討論停在政治口號，在制度補齊前，重啟核電僅是政治想像，不是安全的能源選項。

台灣綠黨社運部主任李春祥指出，重啟核二、核三是在忽略風險、避談核廢、低估綠能的前提下推動，且烏克蘭戰爭已證明核能在戰時格外脆弱，加上台灣位處火山帶與高地震區，老舊核電廠難以承受極端事件，重啟等同讓全國承擔不可逆的災害風險

核電廠 政治

延伸閱讀

核三有望重啟 卓揆：多元綠能政策與非核家園並不相排斥

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

核三2027年可能重啟？ 各界憂拖延戰術

賴總統與高中生對話 學生關心兩岸、核電等議題

相關新聞

2028年核三有望再運轉？陳明真鬆口「有機會」

經濟部11月28日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，兩廠的再運轉計畫預計2026...

環部盼核二核三重啟考量更多環境因素 陳明真：核安會負輻射相關審查責任

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，2...

核三廠2028年有機會順利運轉？陳明真：是有可能的

立法院教育及文化委員會上午邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，針對核三廠的發電機組今年5月才除役，2028年有...

核二、三有望重啟 全國廢核行動平台：拒絕危險再運轉

立法院教育文化委員會今安排核能安全委員會赴立院進行報告，全國廢核行動平台同時召開記者會表示，今年5月「核子反應器設施管制...

壽險業AC攤銷意外開啟外價金副本 金管會在意兩大重點

會計研究發展基金會日前舉行一場論壇，政大前校長，也是會計界大老鄭丁旺出面為金管會主委彭金隆「站台」，支持壽險業者可用「AC攤銷法」來變更壽險業的會計制度，壽險公會隨即向金管會送上將獲利5%再予增提至外價準備金的配套方案。此方案卻出乎意料被金管會打回票，希望壽險公會再研議新版的方案。令外界好奇，彭金隆心中的這把尺衡量標準為何？

核二核三重啟…環長插一腳求環評 核安會回應：會負輻射相關審查責任

核三將進行自我安全評估。環境部長彭啓明表示，盼核安會在核電再運轉審查負起更多責任，相關環境保護的因素納入審查。核安會主委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。