Fed 暗示暫停降息 美國非投資等級債迎「成長穩、降息緩」有利環境

美國聯準會12月10日如預期降息一碼至3.5%~3.75%，主席鮑爾表示，2025年三次降息已使基準利率處於更接近「中性水準」的良好位置，將等待經濟數據再決定下一步行動，市場解讀此為聯準會為後續降息按下暫停鍵。

此外，看好美國經濟在未來幾年將穩健擴張，委員會上調2025~2028年經濟成長預測至1.7%~2.3%（9月預估為介於1.6%~1.9%），其中最看好2026年經濟成長力道，上調幅度高達0.5個百分點至2.3%，而自12月初停止縮表後，聯準會也將再啟動每月買進400億美元短天期公債以維持充裕的準備金水位，兩年期公債殖利率因而明顯下滑7.66點至3.5381%，美國公債、投資級債與非投資級債同步上漲收高。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會釋出明年可能暫停降息的訊號，並上調美國經濟成長預期，展望2026年將迎來成長穩而降息緩的環境，而市場對降息的預期可能也仍會隨著經濟數據與聯準會主席變動的消息有大幅波動，債市投資宜靠攏與經濟成長連動性高、利率敏感度低的美國非投資等級債。

統計近30年資料顯示，當美國經濟穩健成長時，美國非投資等級債表現明顯優於公債與投資級債，而且在過去三年利率高度波動的環境，非投資等級債的波動度也明顯較輕。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁暨富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，在大而美法案刺激下，美國經濟明年可能好過今年，因此團隊評估聯準會降息態度將非常審慎，美國的債務負擔與市場對降息預期的變化仍將牽動利率波動，美國非投資等級債存續期間短，受利率波動影響小，且強韌的經濟表現將支撐企業獲利與健康的財務體質，加上仍有7%左右的殖利率水準，將持續吸引資金青睞。

富蘭克林坦伯頓公司債基金側重受惠川普政策紅利與景氣循環的三大支柱產業，金融業將受惠監管鬆綁與景氣回溫，且最不受關稅影響，能源與工業則將受惠美國優先與製造業回流對能源與設備需求及放寬開採限制與產業整併等政策紅利，此外，本基金重視風險管控，避開趨勢下滑與過度競爭產業，現階段低配通訊業，例如當中的電信與付費電視。

富蘭克林證券投顧建議，展望經濟穩健成長而降息前景放緩的環境，與經濟成長連動性高且利率敏感度低的非投資等級公司債型基金可作為配置核心，較保守的投資人則可以精選收益複合債型基金廣納各類債券機會，此外，美元利差優勢削減下，也可納入如新興國家當地公債型基金等非美貨幣資產，以分散美元部位、也分享非美貨幣升值潛力。