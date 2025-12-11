核二核三重啟…環長插一腳求環評 核安會回應：會負輻射相關審查責任

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
核三將進行自我安全評估。環境部長彭啓明表示，盼核安會在核電再運轉審查負起更多責任，相關環境保護的因素納入審查。核安會主委陳明真11日在立法院教育委員會表示，輻射對環境影響評估本就是核安會責任，核安會對此會負起全部責任。

核安管制組長高斌表示，輻射安全評估及審查已經納入核安法子法，至於非輻射環境評估部分，核安會將會與環境部討論。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。綠委質詢，核安會是否會將環境影響納入核安法子法、要求台電檢附環評。

陳明真會前受訪表示，核安會是核能安全的管制的機構，輻射對環境影響的評估本來就是核安會的責任，核安會也會負起全部責任。

被問及是否覺得環境部「管太多」？陳明真回答「沒有這種感覺」；另是否希望核電重啟應有環評，他強調，依法這個議題應由台電請環境部來協商討論。

