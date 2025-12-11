2026經濟關鍵字 「穩」字高票當選

經濟日報11日舉辦「經濟投資展望論壇智勝2026」，此次一共搜集了34個關鍵字，最終由民眾票選出「2026經濟關鍵字」為「穩」。

回顧2025年，「川普對等關稅」無疑是最大黑天鵝，美國對貿易夥伴課徵高關稅，更對半導體、鋼鋁、汽車、藥品等特定產業加徵關稅，為全球經濟投下巨大變數，不僅金融市場隨著消息面暴漲暴跌、供應鏈也出現「投資美國潮」，隨著對等關稅於8月7日起實施，通膨壓力持續籠罩。

全球貿易保護主義升溫，及川普政府政策的不確定性，成為全球經濟的最大風險，美國聯準會是否啟動降息循環，也是未定之天。不過，AI技術進步一日千里，為經濟注入新的活力。

展望2026年全球經濟情勢，經濟日報舉辦「2026經濟關鍵字大預測」，邀請政府首長、企業領袖、經濟學家分別提供最能代表2026年經濟的一字，並由民眾票選出心目中2026年經濟關鍵字，來預測明年的經濟發展情勢。

最終票選結果，由經濟日報副社長費家琪等長官貴賓揭曉，2026經濟關鍵字是「穩」。費家琪提到，挑選「穩」字者，包括中華電信（2412）董事長簡志誠、遠傳電信（4904）總經理井琪、兆豐金控（2886）董事長董瑞斌、新世代金融基金會董事長陳冲、台灣中油董事長方振仁等人。

費家琪表示，本次有五個企業都選了「穩」字，可見大家想法類似，放眼未來一年，都希望能夠穩中求進、審慎做事，「穩」反映出大家共同的心聲。2025年，台灣面臨關稅大戰、貨幣政策變化，還有AI創新發展，2026年期待穩健成長、穩定投資，而且穩妥來面對風險。

有關挑選穩字的原因，陳冲說明，全球地緣經濟因著川普2018年關稅戰、俄烏戰爭及以哈衝突，導致中西對抗、中東變局及川普回歸，日益破碎化，全球經貿更形動盪混亂，地緣經濟需要面對此衍生的新課綱，期待能穩定明年的經濟發展。

除了「穩」字之外，中央銀行總裁楊金龍選挑選「安」、經貿辦總談判代表楊珍妮挑選「勇」、經濟部長龔明鑫挑選「發」、台灣大哥大（3045）總經理林之晨挑選「幣」，玉山金控（2884）董事長黃男州挑選「機」、元大投信董事長劉宗聖挑選「轉」等字。

費家琪說，回顧2025是非常關鍵的一年，全球飽受美國總統川普關稅衝擊，也來到一個很大的轉折點，市場開始展開新的投資布局。而AI發展超過了所有人的想像，成為大家生活中的一部分，台灣因為這一波AI創新，科技產品出口表現亮眼，主計總處也預估今年GDP是15年來新高。

費家琪提到，不過，AI泡沫化疑慮、美中關係的變化，也受到全球持續關注。因此2026年是充滿了機會，也充滿了挑戰的一年。在這樣詭譎多變的情況下，大家都關心兩個問題，第一就是明年的經濟脈動要往哪裡走，第二就是投資都該如何提前部署。