2026經濟關鍵字 「穩」字高票當選

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

經濟日報11日舉辦「經濟投資展望論壇智勝2026」，此次一共搜集了34個關鍵字，最終由民眾票選出「2026經濟關鍵字」為「穩」。

回顧2025年，「川普對等關稅」無疑是最大黑天鵝，美國對貿易夥伴課徵高關稅，更對半導體、鋼鋁、汽車、藥品等特定產業加徵關稅，為全球經濟投下巨大變數，不僅金融市場隨著消息面暴漲暴跌、供應鏈也出現「投資美國潮」，隨著對等關稅於8月7日起實施，通膨壓力持續籠罩。

全球貿易保護主義升溫，及川普政府政策的不確定性，成為全球經濟的最大風險，美國聯準會是否啟動降息循環，也是未定之天。不過，AI技術進步一日千里，為經濟注入新的活力。

展望2026年全球經濟情勢，經濟日報舉辦「2026經濟關鍵字大預測」，邀請政府首長、企業領袖、經濟學家分別提供最能代表2026年經濟的一字，並由民眾票選出心目中2026年經濟關鍵字，來預測明年的經濟發展情勢。

最終票選結果，由經濟日報副社長費家琪等長官貴賓揭曉，2026經濟關鍵字是「穩」。費家琪提到，挑選「穩」字者，包括中華電信（2412）董事長簡志誠、遠傳電信（4904）總經理井琪、兆豐金控（2886）董事長董瑞斌、新世代金融基金會董事長陳冲、台灣中油董事長方振仁等人。

費家琪表示，本次有五個企業都選了「穩」字，可見大家想法類似，放眼未來一年，都希望能夠穩中求進、審慎做事，「穩」反映出大家共同的心聲。2025年，台灣面臨關稅大戰、貨幣政策變化，還有AI創新發展，2026年期待穩健成長、穩定投資，而且穩妥來面對風險。

有關挑選穩字的原因，陳冲說明，全球地緣經濟因著川普2018年關稅戰、俄烏戰爭及以哈衝突，導致中西對抗、中東變局及川普回歸，日益破碎化，全球經貿更形動盪混亂，地緣經濟需要面對此衍生的新課綱，期待能穩定明年的經濟發展。

除了「穩」字之外，中央銀行總裁楊金龍選挑選「安」、經貿辦總談判代表楊珍妮挑選「勇」、經濟部長龔明鑫挑選「發」、台灣大哥大（3045）總經理林之晨挑選「幣」，玉山金控（2884）董事長黃男州挑選「機」、元大投信董事長劉宗聖挑選「轉」等字。

費家琪說，回顧2025是非常關鍵的一年，全球飽受美國總統川普關稅衝擊，也來到一個很大的轉折點，市場開始展開新的投資布局。而AI發展超過了所有人的想像，成為大家生活中的一部分，台灣因為這一波AI創新，科技產品出口表現亮眼，主計總處也預估今年GDP是15年來新高。

費家琪提到，不過，AI泡沫化疑慮、美中關係的變化，也受到全球持續關注。因此2026年是充滿了機會，也充滿了挑戰的一年。在這樣詭譎多變的情況下，大家都關心兩個問題，第一就是明年的經濟脈動要往哪裡走，第二就是投資都該如何提前部署。

董事長 關稅

相關新聞

2028年核三有望再運轉？陳明真鬆口「有機會」

經濟部11月28日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，兩廠的再運轉計畫預計2026...

環部盼核二核三重啟考量更多環境因素 陳明真：核安會負輻射相關審查責任

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，2...

核三廠2028年有機會順利運轉？陳明真：是有可能的

立法院教育及文化委員會上午邀請核安會主委陳明真列席報告業務概況並備質詢，針對核三廠的發電機組今年5月才除役，2028年有...

核二、三有望重啟 全國廢核行動平台：拒絕危險再運轉

立法院教育文化委員會今安排核能安全委員會赴立院進行報告，全國廢核行動平台同時召開記者會表示，今年5月「核子反應器設施管制...

壽險業AC攤銷意外開啟外價金副本 金管會在意兩大重點

會計研究發展基金會日前舉行一場論壇，政大前校長，也是會計界大老鄭丁旺出面為金管會主委彭金隆「站台」，支持壽險業者可用「AC攤銷法」來變更壽險業的會計制度，壽險公會隨即向金管會送上將獲利5%再予增提至外價準備金的配套方案。此方案卻出乎意料被金管會打回票，希望壽險公會再研議新版的方案。令外界好奇，彭金隆心中的這把尺衡量標準為何？

核二核三重啟…環長插一腳求環評 核安會回應：會負輻射相關審查責任

核三將進行自我安全評估。環境部長彭啓明表示，盼核安會在核電再運轉審查負起更多責任，相關環境保護的因素納入審查。核安會主委...

