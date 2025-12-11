快訊

2028年核三有望再運轉？陳明真鬆口「有機會」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核三廠。圖／本報系資料照片
核三廠。圖／本報系資料照片

經濟部11月28日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，兩廠的再運轉計畫預計2026年3月提送核安會，其中核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年。立委今問核三廠是否2028年前有望再運轉，核安會主委陳明真今鬆口「有機會」。

經濟部日前說明，核一廠兩部機組已分別停機逾11年和8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，因此核一廠不具再運轉可行性。核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件

核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等安全評估，台電預計於2026年3月提送核二、三廠再運轉計畫，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年，而核二廠的反應爐內已使用的核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。

立委柯志恩質詢時表示，核三廠的發電機組今年5月才除役，2028年有無機會順利運轉？陳明真表示，審查時辰包含許多因素，如果台電審查報告完整，現場視察等也都沒問題，是有可能的（2028年再運轉）。

立委陳秀寶質詢指出，核廢料除了室內乾貯，之後還要有最終處置場等規畫，否則要重啟核電真的非常危險，要求核安會審查核二、三再運轉計畫時，對核廢料處置應有嚴謹的審查。

核電廠 核三廠 核二 陳明真

