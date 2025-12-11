快訊

指SMR研究計畫預算不足 立委：沒電難保家衛國

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
葛如鈞指出，SMR研究計畫編列預算不足，要求核安會應有更積極的作為。圖／截取自國會直播頻道
葛如鈞指出，SMR研究計畫編列預算不足，要求核安會應有更積極的作為。圖／截取自國會直播頻道

立法院教育及文化委員會邀請核能安全委員會進行報告業務概況，針對小型模組化反應器（SMR）的技術發展，核安會報告指出，現正進行SMR安全分析技術整備及分析驗證研究，並初步規畫2027年至2030年的4年期中長程個案計畫。立委指出，該中長期計畫編列預算僅10億，難以攬才和育才，國家沒電也無法保家衛國，要求核安會應有更積極的作為。

核安會報告指出，國原院持續關注國際第4代反應器及小型模組化反應器（SMR）的技術發展，並已適度投入人力進行SMR相關研究。2023年已針對全世界首個通過美國核管會設計認證審查的NuScale SMR，並進行特定設計審查導則研究，以瞭解壓水式SMR的安全審查重點。

2024年為持續評估國際SMR安全特性及培育我國核能人才，於「原子能系統工程跨域整合發展計畫（第三期）」(114至117年)計畫中，進行SMR安全分析技術整備及分析驗證研究。

此外，核安會也透過「行政院國家科學技術發展基金管理會補助計畫」補助國原院執行「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究」計畫，進行SMR爐心安全評估與地震評估之研究；後續國原院已研提2026年新興「低碳及高能量密度之小型模組化反應器（SMR）研究計畫」，並初步規畫4年期中長程個案計畫（2027年至2030年），以強化我國SMR技術自主能力並因應其在核安、核廢與法制面相關議題。

立委葛如鈞質詢時指出，輝達等產業要落腳台灣，各界都在關注穩定供電能否滿足AI的爆發，然而國防預算高達1.25兆，但後年的中長期計畫也才10億預算，這對新核能技術的發展、育才、攬才等都顯不足，相關預算應有更積極的做法，否則沒有電根本無法抗中保台、保家衛國。

陳明真承諾，2周內提出積極作為的相關報告。

