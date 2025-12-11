經長指核三廠最快2028年重啟？核安會說話了

經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，台電將啟動自我安全檢查，並將於2026年3月向核安會提出「再運轉計畫」。經濟部長龔明鑫並說，送核安會審查，最快要2028年重啟。對此，核安會主委陳明真11日在立法院教育委員會表示，符合多項條件下，2028年重啟「當然有可能」。

陳明真11日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告。藍委柯志恩、萬美玲、葛如鈞質詢核電重啟議題。立委指，有人說核安會審查要至少3年，有人說是1年至1年半，究竟核三廠有無可能在2028年重啟？

陳明真表示，未來台電提出自我安全檢查報告，核安會做最嚴格審查，時程上他很難給一個確定時間，但只要台電做得夠切實，快速回覆意見，以及現場視察順利進行，2028年重啟「當然有可能」。他強調，要有很多條件下，2028年是有機會重啟。

核安會表示，對於台電要提出自我安全檢查及再運轉計畫，其要求及審查程序，核安會都已與台電溝通過，也有訂定審查規則。

藍委葛如鈞質詢，為加快重啟時間，依「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，台電提出的自我安檢查是否可以分階段提出審查？核安會官員回答：是可以分段提出。

葛如鈞表示，「全民不能巴巴地等」，核電重啟時程攸關特定業者利益，像光電弊案，只要零碳電力不夠，綠能就會有弊案，重啟時間拖愈久，會有人得利。