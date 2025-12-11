聯準會降息1碼 童子賢：可能推動全球市場短暫熱潮

快訊

中央社／ 台北11日電
台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢11日出席玉山科技論壇表示，穩定幣（Stablecoin）相關制度應步步為營，避免因過度追求解決問題而產生泡沫與風險。中央社
台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢11日出席玉山科技論壇表示，穩定幣（Stablecoin）相關制度應步步為營，避免因過度追求解決問題而產生泡沫與風險。中央社

美國聯邦準備理事會（Fed）降息1碼（0.25個百分點），並暗示在經濟展望穩健情況下短期內可能不會再次降息。代工廠和碩（4938）董事長童子賢今天表示，降息符合市場預期，會有更多資金流入市場，對股市、房地產有推波助瀾的效果，可能推動全球市場短暫熱潮。

童子賢上午以台灣玉山科技協會理事長身分出席「玉山科技論壇-台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」活動，會前接受媒體詢問關於聯準會降息看法。

他指出，降息是財政貨幣方面的措施，有機會讓貨幣供給更順暢、貨幣使用成本更低廉，會有更多資金流到市場，對於股市、房地產及很多有價值的商品，都有一些推波助瀾的效果。

對於美國總統川普不斷促請聯準會降息，童子賢認為有2層意義。首先是美國政府的國債相當高，每年要付的利息就超過1兆美元（約新台幣31.1兆元），財政負擔很重。

其次，童子賢說，若想要活絡經濟，市場上的貨幣流通要充足，川普政府為了活絡美國經濟，認為讓聯準會降息是一項重要措施。然而貨幣政策也需要穩定，因此聯準會主席先前不輕易鬆口。

他表示，降息其實被期待大概半年之久，現階段調降美元的利息，他相信符合市場預期，「大概也會推動全世界所有的市場，可能會有一個短暫的熱潮。」

媒體追問和碩後續營運展望，童子賢說不做預測，僅表示今年到11月為止，台灣出口已經創新高，看起來目前是在很興旺的狀態。

