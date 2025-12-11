ManpowerGroup全球就業展望調查：2026年第一季台灣就業展望22%

〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉（ManpowerGroup Employment Outlook Survey，簡稱 MEOS）調查台灣627位雇主，以此了解企業明年第1季（2026年1至3月間）聘僱狀況，結果顯示38%預計增加人力，17%減少人力，42%維持不變，將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+21%，排除季節因素後則為+22%。十大行業相較，由於AI應用深化推升技術人才需求，專業、科學與技術服務業聘僱人力需求最高，其次是科技及資訊服務業。

萬寶華台灣專業人才事業合夥人王大為指出，AI與數據浪潮持續推升專業科學及技術服務業的人才需求，研發、系統開發與專案顧問職缺熱度高。科技與資訊服務業雖面臨關稅變動，仍保持強勁韌性，招聘與投資持續走強。金融保險及不動產業在FinTech與AI驅動下，數據工程、資安與財富管理人才炙手可熱。飯店與觀光業雖面臨缺工挑戰，就業展望下降，但業者仍保有約 10% 招募計畫，基層職位與外籍中階技術人力需求持續。

專業科學及技術服務業就業展望淨值達31%，相較上一季增加13%，排名第一。王大為指出，該產業在AI、數據分析技術需求推動下持續成長，企業對技術研發、系統開發與專業服務人才的需求明顯擴大。近期產業動能受到多項趨勢帶動，包括企業加速導入AI於人力資源與營運流程、金融服務單位擴大數位轉型人才招募，以及國際科技設備商在台投資技術中心等，都增加對技術人才、資料科學家、系統架構師、AI規劃師與專案顧問等專業職位的需求。

科技與資訊服務業就業展望淨值為24%，較上一季增加20%，王大為表示，儘管市場仍受關稅與匯率波動影響，但台灣科技業展現強勁韌性，企業招聘與投資力道持續升溫。部分國際科技企業還是計畫在台擴大辦公室或實驗室規模，科技製造及服務業公司則同步釋出高薪職缺，鎖定IC設計、軟、韌、硬體工程、專案管理、與系統整合等專業人才，以支援產線與研發專案。

金融保險及不動產業就業展望淨值為24%，較上季下降29%。王大為表示，面對國際利率波動及市場不確定性，該產業雇主普遍採取「穩中求進」的人力規劃，持續維持既有招募計畫，但整體步調相對謹慎。隨著FinTech深化，各機構加速推動數位轉型、資安強化與ESG升級，帶動資訊科技、資安管理、金融科技開發、高資產財富管理等領域的人才需求成長。此外，AI技術在金融領域的應用從流程自動化、智能客服、反洗錢監控到投資分析均快速擴張，使銀行與證券業加大力道招募數據工程師、AI模型開發、資安與智能風控相關專才。

飯店與觀光業就業展望淨值為10%，較上一季下降23%，王大為分享，該報告反映出產業正面臨長期缺工、少子化及青年就業意向轉向其他行業的挑戰。儘管就業展望下降，該產業仍積極展開招募計畫。如旅宿業雇主開放聘用外籍中階技術人力，主要補足房務、清潔、櫃檯與餐飲等基層職缺，並搭配本國員工加薪措施以吸引移工。整體來看，知名旅宿業者仍保持約10%的招募需求，涵蓋專業技能及基層服務職位，以維持營運與服務品質。