2026債市買點在哪？市場關注聯準會中長期利率走勢

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會最新利率決策會議如市場預期降息一碼。但市場關注焦點由短期政策動向，轉向2026年前的中長期利率走勢。投信法人指出，本周美國長債殖利率上揚，正反映市場對未來降息次數下修的預期。

聯邦投信分析，本周以來美國十年期公債殖利率明顯跳升，與原先市場對降息的想像出現落差，主要原因來自市場對2026年降息次數減少的預期。

自2024年9月起，聯準會採取「風險管理式」的漸進降息策略，有效降低美國經濟陷入衰退的風險，也使經濟展現韌性，進一步壓縮聯準會大幅放鬆貨幣政策的空間。

此外，自11月以來，聯準會官員陸續轉為強調「放慢降息腳步」，此一態度轉變也顯示，明年美國經濟恐不再處於連續降息的情境。

聯邦投信進一步說明，即使聯準會降息空間不若先前預期，殖利率將有機會支撐2026年債券穩健報酬。根據彭博與投行機構統計，目前美國投資等級公司債殖利率約4.8%，相比2021年已大幅提升。

雖然信用利差來到15年的相對低點，但穩健的基本面預計將使利差維持在較低區間，在殖利率具誘因下，持續吸引有收益需求的資金挹注。

從基本面來看，美國投資等級企業財務體質持續改善，研究機構對企業信評與展望仍維持偏多看法，帶動所謂「明日之星」（Rising Stars）出現明顯成長。

2025年「明日之星」規模將由今年約410億美元，進一步擴大至600億美元，顯示企業信用質量正穩健向上。整體而言，投資等級債仍是2026年投資組合中重要的核心固定收益資產。

