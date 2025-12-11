環部盼核二核三重啟考量更多環境因素 陳明真：核安會負輻射相關審查責任

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，2027年有望重啟核電。環境部長彭啓明昨表示，希望核安會的審查能擔負更多環境保護的責任。核安會主委陳明真今表示，這方面會和環境部共同協商討論，並不覺得環境部「管太多」，核安會將負起核輻射相關的全部責任。

彭啓明昨表示，核二、三廠再運轉計畫預計明年3月會送核安會審查，然而核電重啟依環評法規定確實無需環評，但希望核安會能擔負更多責任，環境部也會從環境角度上，督促核安會將相關環境保護的因素納入審查。

據經濟部先前評估，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但發電系統停機超過2年，功能需再確認，初判仍具再運轉條件；核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。

陳明真會前受訪表示，核安會是核能安全的管制的機構，輻射對環境影響的評估本來就是核安會的責任，核安會也會負起全部責任。

被問及是否覺得環境部「管太多」？陳明真笑回「沒有這種感覺」，另是否希望核電重啟應有環評， 僅強調依法這個議題應由台電請環境部來協商討論。

至於經濟部明年3月預計要把核電重啟計畫送到核安會，要花多久時間可以審查完成？ 陳明真說，這個有好幾個變數，首先要看台電的準備工作、調查報告是否完整，對核安會的審查意見回復時程等，以及現場視察時，是否有什麼重要零件需要更換，種種原因都會影響整個時程，因此很難給出一個確定的日程，強調對核電廠重啟絕對會嚴格把關，畢竟延役一申請就是20年，核安會要保證今後20年的核電機組都能安全運作。