快訊

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

又有新北藍營政二代帶槍投靠 民眾黨願意給舞台？

環部盼核二核三重啟考量更多環境因素 陳明真：核安會負輻射相關審查責任

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核能安全委員會主委陳明真。記者李柏澔／攝影
核能安全委員會主委陳明真。記者李柏澔／攝影

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，2027年有望重啟核電。環境部長彭啓明昨表示，希望核安會的審查能擔負更多環境保護的責任。核安會主委陳明真今表示，這方面會和環境部共同協商討論，並不覺得環境部「管太多」，核安會將負起核輻射相關的全部責任。

彭啓明昨表示，核二、三廠再運轉計畫預計明年3月會送核安會審查，然而核電重啟依環評法規定確實無需環評，但希望核安會能擔負更多責任，環境部也會從環境角度上，督促核安會將相關環境保護的因素納入審查。

據經濟部先前評估，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但發電系統停機超過2年，功能需再確認，初判仍具再運轉條件；核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。

陳明真會前受訪表示，核安會是核能安全的管制的機構，輻射對環境影響的評估本來就是核安會的責任，核安會也會負起全部責任。

被問及是否覺得環境部「管太多」？陳明真笑回「沒有這種感覺」，另是否希望核電重啟應有環評， 僅強調依法這個議題應由台電請環境部來協商討論。

至於經濟部明年3月預計要把核電重啟計畫送到核安會，要花多久時間可以審查完成？ 陳明真說，這個有好幾個變數，首先要看台電的準備工作、調查報告是否完整，對核安會的審查意見回復時程等，以及現場視察時，是否有什麼重要零件需要更換，種種原因都會影響整個時程，因此很難給出一個確定的日程，強調對核電廠重啟絕對會嚴格把關，畢竟延役一申請就是20年，核安會要保證今後20年的核電機組都能安全運作。

核電廠 經濟部 核二 彭啓明

延伸閱讀

遭爆假計畫預算赴歐考察 環境部：查無不法、可受公評

環評總體檢明年第1季對外說明 相關修法最快2026年下半年進行

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

相關新聞

2028年核三有望再運轉？陳明真鬆口「有機會」

經濟部11月28日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，兩廠的再運轉計畫預計2026...

環部盼核二核三重啟考量更多環境因素 陳明真：核安會負輻射相關審查責任

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，2...

穩定幣創世紀！用它買咖啡、繳學費已成真 國際貿易零秒收帳 卻是銀行、央行空前挑戰

「有一天，我想用台積電的股票買咖啡。」徐懿回想兩年前說過的這句話仍覺好笑，但如今他真心認為，那一天不遠了。

亞銀：台灣今年GDP增7.3% 新興亞洲中僅次於越南…明年看升4%

亞洲開發銀行（ADB）10日上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今、明兩年國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度更是在各經...

指SMR研究計畫預算不足 立委：沒電難保家衛國

立法院教育及文化委員會邀請核能安全委員會進行報告業務概況，針對小型模組化反應器（SMR）的技術發展，核安會報告指出，現正...

ManpowerGroup全球就業展望調查：2026年第一季台灣就業展望22%

〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉（ManpowerGroup Employment Outlook Sur...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。