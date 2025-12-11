快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及下包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

2026第1季 統一投信：這三大領域需求爆發有望助台股繼續偉大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

AI浪潮啟動的超級週期，助2025年台灣出口額連創新高紀錄，台股也跟著上演大V轉行情。展望2026年第1季，統一投信台股研究團隊表示，受惠降息利多和AI需求大爆發，台股加權指數將有機會繼續挑戰新高。產業方面，看好AI伺服器升級，將可望為AI ASIC、散熱、PCB/CCL等三大領域，帶來躍進式成長空間。但仍須留意市場逆風猶存，包含高基期之下成長數據或將偶有放緩，以及貿易保護主義和地緣政治衝突所帶來的不確定性，都可能令全球經濟在上行過程中偶生波瀾。

2025年投資市場最大震撼彈，莫過於川普關稅政策。但憑藉AI需求爆發，及關稅政策大轉彎，台股加權指數在4月9日下探至最低點後便快速反彈，截至12月初回彈漲幅竟高達6成，震幅之大，史上罕見。迎接明年第1季，台股表現仍將與美國經濟緊密相連。

而美國經濟則有賴於三大因素推動：首先，科技巨頭投資增速，將對GDP挹注實質貢獻；其次，財政方面不僅有關稅收入可穩定財政赤字，且大而美法案的減稅政策利多，將對拉抬美國企業投資及民間消費意願帶來正面助益；第三，則是降息循環將支撐股市評價維持高檔，且美元弱勢更有利於推升美企海外獲利表現。

統一投信台股研究團隊表示，考量AI產業增長持續加速，預估台股企業明年獲利有望再寫雙位數成長率；而台股走勢向來多與企業獲利表現呈現高度正相關，因此樂觀看待明年台股不僅基本面無虞，加權指數亦有相當大的機會能夠再創新高。

統一投信台股研究團隊看好，隨著AI伺服器不斷推陳出新，不僅市場規模成長可期，也將連帶為周邊零組件創造出規格升級的投資機會。在AI伺服器方面，相較於2025年，明年輝達（NVIDIA）GB系列伺服器出貨量有機會再翻倍；同時，自研晶片興起，ASIC將迎來大量產階段。且不論GB系列或AI ASIC的生產，都將仰賴握有CoWoS先進封裝產能的相關台廠，預期獲利表現可望更上層樓。

AI伺服器升級也帶來新的產業投資機會。PCB與載板的用量和規格提升，除了將帶旺高階CCL（銅箔基板）產業的需求向上攀升外，散熱產業亦會是不可或缺的主角。統一投信台股研究團隊推估，不論氣冷、液冷或浸沒式散熱的市場規模，年複合成長率都有機會達到雙位數；而這之中，又以液冷市場的需求動能和成長幅度將最為顯著。

此外，即便人形機器人距離量產仍有一段路要走，統一投信台股研究團隊仍看好人形機器人將成為日後重要的科技應用新藍海，相關零組件包含電池組、散熱、碳纖維、通訊、感知系統等，以及用於提升機器人行走平穩度的線性/旋轉執行器模組等精密機械，都有可能成為台廠下一個發展新契機。

台股 AI

延伸閱讀

聯準會降息如預期 台指期早盤開高漲逾百點

三理由…台股長線看多

凱基證：台股2026年衝33,000

14檔股票 ETF 唱高調 專家看好長期趨勢向上 建議定期定額布局

相關新聞

2028年核三有望再運轉？陳明真鬆口「有機會」

經濟部11月28日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠則評估具有再運轉可行性，兩廠的再運轉計畫預計2026...

環部盼核二核三重啟考量更多環境因素 陳明真：核安會負輻射相關審查責任

雖台灣已進入非核家園，但經濟部11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，2...

穩定幣創世紀！用它買咖啡、繳學費已成真 國際貿易零秒收帳 卻是銀行、央行空前挑戰

「有一天，我想用台積電的股票買咖啡。」徐懿回想兩年前說過的這句話仍覺好笑，但如今他真心認為，那一天不遠了。

亞銀：台灣今年GDP增7.3% 新興亞洲中僅次於越南…明年看升4%

亞洲開發銀行（ADB）10日上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今、明兩年國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度更是在各經...

指SMR研究計畫預算不足 立委：沒電難保家衛國

立法院教育及文化委員會邀請核能安全委員會進行報告業務概況，針對小型模組化反應器（SMR）的技術發展，核安會報告指出，現正...

ManpowerGroup全球就業展望調查：2026年第一季台灣就業展望22%

〈ManpowerGroup全球就業展望調查〉（ManpowerGroup Employment Outlook Sur...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。