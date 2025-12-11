立委主張國安基金增至2兆 操盤人憂後遺症

立委提案修法將國安基金規模從五千億元提高至一兆元，國民黨立委羅明才更主張增至兩兆元，財政部次長、國安基金操盤人阮清華表示，國安基金管理委員會贊同提高規模，但若提太高也會有後遺症，一是會有借款難度，二是進場買太多，退場時也會影響股市。

台北股市昨在台積電上漲廿五元、股價來到一五○五元拉抬下，指數上漲二一八點，收在二萬八四○○點的收盤新高。台積今除息，市場關注能否秒填息。

而立法院財政委員會昨審查國安基金設置及管理條例修正草案，立委郭國文、李坤城提案將國安基金規模增至一兆元，行政院雖然沒有提出修法版本，但表態支持立委版本。

阮清華指出，國安基金實際動用的額度只有向銀行借款的兩千億元，隨著股市規模、外資持股、日均成交值大幅提高，執行護盤任務時只能「省點用」，確實非常辛苦。