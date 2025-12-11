聽新聞
台灣經濟成長亮眼 但高度貧富不均

聯合報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合報導
亞銀對台灣今年國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率上修至百分之七點三。美聯社
亞洲開發銀行（ＡＤＢ）昨天上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今年國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率上修至百分之七點三，僅次於越南的百分之七點四。國內經濟成長亮眼，但根據最新公布的「二○二六年世界不平等」報告，台灣收入前百分之十族群，取得全台總收入的百分之四十八；而收入底層的百分之五十人口，僅占總收入的百分之十二，顯示高度貧富不均。

「二○二六年世界不平等」報告指出，收入前百分之十族群的所得，超越其餘百分之九十人口的所得總和。與此同時，全球最貧窮半數人口的收入加總，也不到全球總收入的百分之十。報告定義的收入是指工作和投資所得。

若以財富而言，即個人資產總值，集中情況比收入更顯著。最富裕的百分之十族群，握有百分之七十五的全球財富，但底層半數人口，僅有百分之二的全球財富。

報告指出，接近六萬名的超級富豪，儘管只占全球人口的百分之○點○○一，但這群人所掌控的財富，卻是全球底層半數人口的三倍，凸顯全球貧富懸殊來到極端程度，必須採取緊急行動。

根據報告，台灣收入前百分之十族群，取得全台總收入的百分之四十八；而收入底層的百分之五十人口，僅占總收入的百分之十二。收入不均的程度，在報告追蹤的國家中排名第十二。

財富方面，台灣最富有的百分之十人口，掌握總財富的百分之六十一，排名第廿一，優於美國、中國大陸、南韓。報告指出，儘管台灣高度貧富不均，但過去十年來情況略有改善。

這份報告作者之一是法國經濟學家皮凱提，他所撰寫的暢銷書「廿一世紀資本論」探討貧富不均的問題。他說，不平等雖然一直是全球經濟的決定性特徵，但這種情況到二○二五年來到亟需關注的地步。改善貧富不均不只攸關公平，也關乎經濟韌性、民主穩定、地球存續。這種極端鴻溝對社會或生態系來說，都無法持續。

亞銀 經濟成長 GDP 越南 貧富 超級富豪 財富 南韓 美國

