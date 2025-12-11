國安基金增至兆元 有共識

立法院財政委員會昨（10）日審查國安基金設置及管理條例修正案，未來國安基金規模朝1兆元邁進，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，若將國安基金向銀行借款額度從2,000億提高至7,000億元，不但金融機構貸款能量沒問題，對穩定股市與投資人信心也有很大幫助。

阮清華指出，一直以來國安基金實際動用額度只有向銀行借款的2,000億元，隨股市規模、外資持股、日均成交值大幅提高，在執行護盤任務時確實非常「辛苦」，因不知道後面會發生什麼事，通常會「省著用」。

阮清華解釋，雖然現行國安基金規模5,000億元，但考量四大基金主要是用以照顧勞工及軍公教退撫，四大基金的3,000億元額度都未動用，實際動用額度只有向銀行借款的2,000億元。

阮清華表示，國安基金設置及管理條例修正草案，雖然行政院沒有提版本，但已表達非常清楚立場，基本上是贊成。國安基金在2000年成立時，以基金5,000億元規模占當時市值約5.43%，假設基金規模提高至1兆元，也僅占目前市值1.03%，不過若基金規模提升太高，一旦進場買太多，退場時會影響股市。

立委郭國文建議乾脆刪除政府四大基金借用額度，直接向銀行借款即可。阮清華指出，四大基金借用額度具有資金運用不確定性，因此仍建議維持現行3,000億元的額度。

郭國文、羅明才皆提到是否將護盤獲利做其他更好用途，像是挹注長照、健保或國保等。阮清華回應，根據現行國安基金規定，經過國安基金委員會決議後，基本上是繳庫，若要做其他用途，除社會要有共識，也涉及修法；若從國庫管理來看，基本上是支持統收統支。