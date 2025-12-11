旺季效應 Q4出口將超標

主計總處11月底發布經濟預測，預估台灣今年經濟成長率7.37%，將創15年新高。若以已經實現的出口統計來看，11月出口表現優於預期，12月也可望高度成長，旺季效應加持，第4季出口有極高機率優於主計總處預估值，將是推升經濟成長率再上修的主要動能。

根據財政部統計，10月出口618億美元，11月出口640.5億美元，財政部按季節走勢推估12月出口將在610億至632億美元，也就是說第4季出口將介於1,868.5億至1,890.5億美元間，無論是低標或高標，都超過主計總處預測的1,723億美元。

財經官員分析，受到AI、高效能運算等商機刺激，第4季出口保有旺季效應，實際出口規模很可能會較主計總處預測再上修。

主計總處日前分析，出口表現實在太強，是總體經濟成長數據上修關鍵，AI廣泛導入促使企業建置更多硬體設施，特別是資料中心與伺服器需求持續攀升，台灣在高階先進製程晶片和高階伺服器製造方面具領先優勢，助攻今年出口規模將突破6,000億美元。

台灣出口持續大爆發，各大智庫今年以來陸續上修GDP成長率預測，且幅度都不小。中經院7月預測今年經濟成長率3.05%，10月大幅上修2.4個百分點至5.45%，反映AI科技熱潮推升全球對半導體需求。

台經院7月預估今年GDP成長率3.02%，11月上修至5.94%，主要原因是AI產業一枝獨秀，包括半導體、AI伺服器與相關設備需求強勁，帶動出口與投資齊揚，使得科技產業成為主要成長引擎。