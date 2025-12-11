亞銀：台灣今年GDP增7.3% 新興亞洲中僅次於越南…明年看升4%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳律安／綜合外電
亞洲開發銀行（ADB）10日上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今、明兩年國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度更是在各經濟體中最高。

亞銀發布12月版「2025年亞洲發展展望」，將台灣今年GDP成長率由9月估的5.1%，大幅調高2.2個百分點至7.3%，在涵蓋中國大陸、印度和南韓在內46個成員的「新興亞洲」中，僅次於越南的7.4%；台灣明年GDP成長率預測由2.3%調高為4.0%，1.7個百分點的調升幅度也是各國中最高。

至於亞銀46個成員經濟體今年整體經濟成長率預測可達5.1%，高於9月預測的4.8%，2026年則由4.5%上修至4.6%。

亞銀解釋，這次上修台灣2026年經濟成長預測，是基於以下幾個假設：AI熱潮至少將延續至明年中，美中貿易緊張可望緩和，出口與固定投資將因此受惠。此外，不確定性降低、科技業開始向家庭部門釋出實質利益後，民間信心與消費力將回升；同時，政府對家庭補助和國防支出增加，也會支撐內需動能。

不過，美國總統川普對等關稅帶來的不確定性，仍將持續阻礙亞洲經濟發展。

亞銀說：「關稅緊張局勢可能再度加劇，加上貿易政策不確定性，以及金融市場波動性偏高，都是主要顧慮，可能會拖累出口和投資。」

亞銀也指出：「資產價格大幅修正，也可能加劇債務脆弱性，引發資本外流和債務危機。」

亞銀表示，儘管美國調降對中國大陸部分關稅，貿易疑慮緩和，但是整體風險仍偏高。亞銀指出：「8月與9月宣布的品牌藥品與半導體等產業別關稅仍存在不確定性，因為相關措施尚未上路。」

儘管如此，亞銀認為新興亞洲經濟成長依舊展現韌性，「在電子與半導體強勁需求，以及出口市場多元化帶動下，出口表現保持穩健，都有助減輕美國提高關稅的衝擊。」

亞銀還說，高收入科技出口國10月出口年增率22%，主要動能來自全球半導體重鎮台灣。台灣受惠全球AI競賽推升需求，10月出口飆升49%，對整體帶來關鍵支撐。

