實質總薪資增幅 十年新高 薪資成長持續超越物價漲幅

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
AI熱潮太夯，帶動受僱員工薪資全面成長。 聯合報系資料照

AI熱潮太夯，帶動受僱員工薪資全面成長。主計總處昨（10）日公布受僱員工薪資統計，剔除物價因素後，前十月實質經常性薪資43,664元，年增1.32％，增幅是五年同期新高；累計實質總薪資為584,550元，年增2.22%，也是近十年來同期最高成長率，反映出薪資成長持續超越物價漲幅。

主計總處昨日公布前十月全體員工經常性薪資平均為47,803元，年增3.08%，寫近26年來同期最高成長；前十月累積總薪資639,970元，年增4%，也是近15年以來次高成長。細看單月狀況，10月全體員工經常性薪資為48,252元，年增3.8%，是2000年2月以來單月最高成長；獎金及加班費等非經常性薪資8,971元，合計後總薪資平均數為57,223元，年增7.38%。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，薪資普遍成長，電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業兩大行業貢獻顯著。她觀察，高科技產業的廠商不一定等到年底才發放獎金，部分業者會採取按季或按半年發放方式，甚至有廠商將今年部分貢獻提前發放，這被視為激勵員工士氣的手段之一。

另外，由於AI應用動能強勁，推升國內部分產業加班工時寫下驚人紀錄。主計總處統計，受惠於AI需求持續擴增，10月電子零組件製造業的加班工時衝上30.4小時，累計前十月平均亦達27.8小時，寫下1980年6月來最高紀錄，成為拉抬整體工時的主要動力。

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

11月出口 科技產品享AI紅利扮主力

中經院：明年經濟成長3變因 匯率看升平均29.42元

醫師加班費減稅　拚年底上路、115年報稅適用

亞銀：台灣今年GDP增7.3% 新興亞洲中僅次於越南…明年看升4%

亞洲開發銀行（ADB）10日上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今、明兩年國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度更是在各經...

旺季效應 Q4出口將超標

主計總處11月底發布經濟預測，預估台灣今年經濟成長率7.37%，將創15年新高。若以已經實現的出口統計來看，11月出口表...

國安基金增至兆元 有共識

立法院財政委員會昨（10）日審查國安基金設置及管理條例修正案，未來國安基金規模朝1兆元邁進，財政部次長、國安基金執行秘書...

勞保撥補法制化 拚本會期三讀

為穩定勞工保險基金流量，行政院、朝野立委已提出勞保條例修法，將政府撥補勞保法制化，並定期檢討勞保財務。立法院社福衛環委員...

台灣收入不均程度排全球第12 財富不均名次排名第21

據「2026年世界不平等」報告指出，接近6萬名的超級富豪，儘管只占全球人口的0.001%，但這群人所掌控的財富，卻是全球...

