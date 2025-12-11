快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

台灣收入不均程度排全球第12 財富不均名次排名第21

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
台灣同樣高度貧富不均，收入不均程度在全球排名第12，財富不均名次排名第21，但過去十年來情況略有改善。 路透
據「2026年世界不平等」報告指出，接近6萬名的超級富豪，儘管只占全球人口的0.001%，但這群人所掌控的財富，卻是全球底層半數人口的三倍，凸顯全球貧富懸殊來到相當極端的程度，必須採取緊急行動。

至於台灣同樣高度貧富不均，收入不均程度在全球排名第12，財富不均名次排名第21，但過去十年來情況略有改善。

報告指出，全球收入前10%族群的所得，超越其餘90%人口的所得總和。與此同時，全球最貧窮半數人口的收入加總，也不到全球總收入的10%。收入是指工作和投資所得。

若以財富而言，即個人資產總值，集中情況比收入更顯著。最富裕的10%族群，握有75%的全球財富，但底層半數人口，僅有2%全球財富。

報告也發現，幾乎所有地區，金字塔頂端1%的群體，富裕程度都超過其餘90%人口總計。報告作者群指出：「結果是這個世界上，少數人控制了前所未有的金融權力，但數十億人甚至無法獲得基本的經濟穩定。」

根據報告，台灣收入前10%族群，取得全台總收入的48%；而收入底層的50%人口，僅占總收入的12%。收入不均的程度，在報告追蹤的國家中，排名第12。財富方面，台灣最富有的10%人口，掌握總財富的61%，排名第21，優於美國、中國大陸、南韓。報告說，儘管台灣高度貧富不均，但過去十年來情況略有改善。報告作者之一是深具影響力的法國經濟學家皮凱堤（Thomas Piketty），他說，不平等雖然一直是全球經濟的決定性特徵，但這種情況到2025年來到亟需關注的地步。

