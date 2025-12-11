勞保撥補法制化 拚本會期三讀
為穩定勞工保險基金流量，行政院、朝野立委已提出勞保條例修法，將政府撥補勞保法制化，並定期檢討勞保財務。立法院社福衛環委員會召委、國民黨立委廖偉翔表示，目標希望本會期完成三讀，朝野已有高度重視，將「政府負最終支付責任入法」，讓勞工能夠安心。行政院會日前已通過勞動部所提勞保條例修正草案，共有兩大重點。
第一，政府撥補為勞工保險基金來源，定明由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補；第二，勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討，且至少每三年檢討勞保財務。勞動部強調，勞工保險是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府已自2020年起逐年編列預算撥補勞保基金。
