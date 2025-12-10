美商鄧白氏偕財經M平方策略合作 助企業決策布局

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）與總經平台財經M平方舉行新世代企業決策方案發佈會，由左至右為台灣思科金融暨工商事業群總經理盧佳成、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower) 、財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹、台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德、美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。鄧白氏／提供
地緣政治與供應鏈重組加速的全球環境中，國家政策、產業景氣、供應鏈風險、客戶與供應商結構，都必須在更短時間內被分析與判斷。全球商業數據領導者美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）10日宣布與總經平台財經M平方展開策略合作，推出企業市場分析平台D&B GlobalView，結合鄧白氏全球六億家企業、七大數據源與財經M平方的總經與產業數據可視化能力，從宏觀經濟到產業、再到個別企業，有系統地將數據轉化為企業可以立即採用的分析流程。

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏的企業資料與風險模型長期應用於企業風險管理與決策，但此次合作讓資料能進一步與宏觀經濟變化結合，強化總經趨勢、業務成長機會與跨國家／區域風險判讀效率。「企業不只看見某個客戶的營運風險表現，也能理解該產業在全球供應鏈的動向、該國家／區域面臨的政治與金融變數，同時掌握市場擴張時機與潛在商機，從而建立更完整的策略布局視角。」

財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹指出，縮短企業決策距離的關鍵在於「洞察速度」，誰能更快看懂數據背後的意義，誰就能在市場中搶得先機。她也提到：「企業需要的是能串接情境與時間序列的資料架構。我們將鄧白氏精選的企業績效資料與指數納入財經M平方既有的總經、產業圖表，使用者在觀察景氣循環時，也能同時理解上下游企業結構性風險，這是一個企業可以在策略研議與市場布局時共同使用的平台。」

本次合作雙方整合了鄧白氏七大關鍵數據源，包括：全球企業樂觀洞察、國家風險洞察、產業風險評級、國家ESG評級、企業營收與員工人數推估模型、付款指數與營運失敗分數。透過財經M平方的視覺化介面，使用者不再只是看到靜態的表格，而是能將這些精確的微觀數據疊加在宏觀經濟周期上，動態觀測市場全貌。

市場 平台 地緣政治

