AI產業鏈帶頭衝！第3季製造業固資增購年增29% 「這產業」投資好旺

經濟部10日指出，因國內半導體大廠積極擴增先進製程與高階封測產能，加以AI伺服器與相關供應鏈業者同步擴建廠房及產線，2025年第3季製造業國內固定資產增購（不含土地）5,950億元，季減4.4%，年增29.0%，呈連續第6季正成長。

經濟部10日發布2025年第3季製造業投資及營運概況調查報告。儘管在AI需求強勁帶動下，製造業固定投資持續成長，但整體製造業營收成長有限。

經濟部統計指出，今年第3季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆8,174億元，季減0.6%、年增2.7%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求暢旺，推升資訊電子產業營收表現，惟傳統產業仍受全球景氣不確定性影響，市場需求疲弱，抵銷部分增幅。

經濟部指出，因應AI強勁需求，國內半導體廠商與相關供應鏈業者持續提升製程及擴增產能，傳統產業亦朝高值化轉型發展，均可望維繫我國製造業投資動能，惟因上年比較基期已高，成長幅度可能趨緩，加以貿易政策及地緣政治等不確定性仍存，恐致企業資本支出態度趨於保守觀望。

在製造業固定資產增購方面，經濟部指出，今年第3季以機械及雜項設備增購占77.1%最多，年增28.9%；其次為房屋及營建工程占22.4%，年增29.8%。

就行業別觀察，電子零組件業第3季固定資產增購4,283億元，占製造業之72.0%居各業之冠，年增42.7 %，主因新興科技應用商機持續擴展，帶動晶圓代工及封測廠持續投入高階製程及擴增產能。

其次是化學材料及肥料業，今年第3季增購237億元，年增0.2%，主因部分矽晶圓及工業用化學品廠因應產能擴充及發展高值化產品增購設備。

電腦電子產品及光學製品業第3季增購214億元，年增32.7%，主因人工智慧科技應用熱潮延續，激勵伺服器代工廠及相關供應鏈廠商積極擴增產能。

石油及煤製品業今年第3季增購164億元，年增8.6%，主因為配合政府能源轉型政策，國營事業重大建設持續推進，加以部分業者汰換設備所致。

基本金屬業則增購138億元，年減5.0%，主因部分鋼鐵大廠上年同期投入環保改善工程、跨足綠能產業增設儲能設備，比較基期偏高所致。金屬製品業則增購127億元，年減8.9%，因部分業者新建廠房陸續完工啟用，資本支出減少。

至於機械設備業，第3季增購90億元，年減8.6%，主因半導體設備及產業自動化需求持續，相關設備廠商陸續擴增產線，惟因建廠、設備增購期程不同，投資金額較上年同期減少。