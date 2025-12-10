AI動能強勁「帶動薪情」！經常性薪資寫26年同期最高成長

AI熱潮實在太夯，帶動我國受僱員工薪資全面成長。主計總處公布前十月全體員工經常性薪資平均為47,803元，年增3.08%，寫下近26年來同期最高成長；前十月累積總薪資639,970元，年增4%，也是近15年以來次高成長。

細看單月狀況，10月全體員工經常性薪資為48,252元，年增3.8%，是2000年2月以來單月最高成長；獎金及加班費等非經常性薪資8,971元，合計後總薪資平均數為57,223元，年增7.38%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，薪資普遍成長，電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業兩大行業的貢獻顯著。她觀察，高科技產業的廠商不一定等到年底才發放獎金，部分業者會採取按季或按半年發放的方式，甚至有廠商將今年的部分貢獻提前發放，這被視為激勵員工士氣的手段之一。

剔除物價因素後，統計前十月的實質經常性薪資43,664元，年增1.32％，是5年來同期最高成長；累積實質總薪資為584,550元，年增2.22%，也是近10年來同期最高成長。

譚文玲解釋，總薪資必須經過消費者物價指數（CPI）平減，才能得出實質總薪資。而要讓實質總薪資呈現正成長，除了經常性薪資的提高外，關鍵在於獎金、年終與紅利的發放是否有所增加。同時，如果物價漲幅沒有薪資增幅大，經過平減後才能維持正成長，這也側面反映出今年整體通膨壓力相對溫和。

譚文玲表示，受惠於AI熱潮超乎市場預期，目前動能仍相當強勁。高效能運算（HPC）需求，帶動大型雲端業者加速建置資料中心等基礎設施。同時，隨著時序進入12月中旬，歐美地區將迎來耶誕節等年終消費旺季，消費性電子新品也將陸續上市，預計將創造一波可觀的需求。不過，她也強調，台美關稅談判結果仍未底定，這將是影響後續經濟走勢的最大變數。