AI動能強勁「帶動薪情」！經常性薪資寫26年同期最高成長

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
AI熱潮實在太夯，帶動我國受僱員工薪資全面成長。職場示意圖。圖／AI生成
AI熱潮實在太夯，帶動我國受僱員工薪資全面成長。主計總處公布前十月全體員工經常性薪資平均為47,803元，年增3.08%，寫下近26年來同期最高成長；前十月累積總薪資639,970元，年增4%，也是近15年以來次高成長。

細看單月狀況，10月全體員工經常性薪資為48,252元，年增3.8%，是2000年2月以來單月最高成長；獎金及加班費等非經常性薪資8,971元，合計後總薪資平均數為57,223元，年增7.38%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，薪資普遍成長，電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業兩大行業的貢獻顯著。她觀察，高科技產業的廠商不一定等到年底才發放獎金，部分業者會採取按季或按半年發放的方式，甚至有廠商將今年的部分貢獻提前發放，這被視為激勵員工士氣的手段之一。

剔除物價因素後，統計前十月的實質經常性薪資43,664元，年增1.32％，是5年來同期最高成長；累積實質總薪資為584,550元，年增2.22%，也是近10年來同期最高成長。

譚文玲解釋，總薪資必須經過消費者物價指數（CPI）平減，才能得出實質總薪資。而要讓實質總薪資呈現正成長，除了經常性薪資的提高外，關鍵在於獎金、年終與紅利的發放是否有所增加。同時，如果物價漲幅沒有薪資增幅大，經過平減後才能維持正成長，這也側面反映出今年整體通膨壓力相對溫和。

譚文玲表示，受惠於AI熱潮超乎市場預期，目前動能仍相當強勁。高效能運算（HPC）需求，帶動大型雲端業者加速建置資料中心等基礎設施。同時，隨著時序進入12月中旬，歐美地區將迎來耶誕節等年終消費旺季，消費性電子新品也將陸續上市，預計將創造一波可觀的需求。不過，她也強調，台美關稅談判結果仍未底定，這將是影響後續經濟走勢的最大變數。

薪資 消費者物價指數 加班費

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

AI產業鏈帶頭衝！第3季製造業固資增購年增29% 「這產業」投資好旺

經濟部10日指出，因國內半導體大廠積極擴增先進製程與高階封測產能，加以AI伺服器與相關供應鏈業者同步擴建廠房及產線，20...

