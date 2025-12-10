快訊

苗栗天花湖水庫助攻大矽谷供水 水利署近期送審核定後8至10年完工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
水利署長林元鵬今天拜會苗栗縣長鍾東錦，尋求支持天花湖水庫興建案。記者范榮達／攝影
水利署長林元鵬今天拜會苗栗縣長鍾東錦，尋求支持天花湖水庫興建案。記者范榮達／攝影

苗栗縣天花湖水庫興建案眾所矚目，水利署長林元鵬今天曝光進度，近期內送審，行政院核定後8至10年完工，每天可供26萬立方公尺用水，關鍵助功台灣「珍珠串」計畫，及大矽谷1300公頃產業園區開發。

林元鵬率團隊連日來拜會立委陳超明、邱鎮軍，今天下午在縣長會客室，與縣長鍾東錦交流意見，尋求地方支持，縣議員許櫻萍、羅貴星等人到場關心，林元鵬說，經濟部前兩周通過天花湖水庫興建，陳超明、邱鎮軍也支持，執政黨認為有助於地方繁榮，理論上會力推，近期送國家發展委會審查後，報請行政院核定，前3年用地取得、先期規畫，後7年施工，施工期程還有討論空間，預計核定到完工需8至10年。

水利署因應極端氣候及區域供水網，推動珍珠串計畫，天花湖的地理位置很關鍵，扮演串上珍珠的角色，北供新竹、南送台中，中大型水庫可以蓄水4800萬立方公尺，每天供水量26萬立方公尺，約苗栗縣一天供應量的六至七成，且水庫核定後，將來的用水就可以核定，有了長期用水，短期可以調度解決，有助於1300公頃大矽谷或後續園區開發。

林元鵬指出，天花湖水庫總經費400億元，徵收500多公頃用地，拆遷100多戶，沒有徵收但限制使用的土地，補償或回饋都會從優從寬，民眾關心的公館後龍溪取水口以下的水權，也會承諾不會影響，至於引水隧道施工安全，水利署有豐富的經驗，不會有問題。

鍾東錦、許櫻萍及羅貴星等人關心市價徵收用地，施工期間揚塵及土石汙染環境問題，另建議一併考量改善下游公館鄉、銅鑼鄉農水路，原由明德水庫供應自來水的頭屋鄉，及苗栗市部分區，全部改由鯉魚潭水庫供應，都獲水利署正面回應。

水利署長林元鵬（左）今天拜會苗栗縣長鍾東錦（右），尋求支持天花湖水庫興建案。記者范榮達／攝影
水利署長林元鵬（左）今天拜會苗栗縣長鍾東錦（右），尋求支持天花湖水庫興建案。記者范榮達／攝影

水庫 施工 水利署 陳超明 矽谷 苗栗縣

