新創總會發布「創新創業白皮書」 籲政府從四大面向擬定產業發展策略

新創總會今日發布「創新創業白皮書」，新創總會會長、家登集團董事長邱銘乾表示，為讓台灣新創的浪潮，抓住這波AI崛起的大機會，希望透過制度化方式，從打造台灣創新創業的新典範，因而發布「創新創業白皮書」，希望從市場、資金、人才和法規等四大面臨，制定良好政策，發揮「以小帶大」，成為推動產業發展的長期策略。

邱銘乾今天以自己的創業歷程，18年前獲選第 30 屆創業楷模，正是因為政府的肯定與資源輔導，才有機會把企業發展成今日的規模。他強調，政府的政策支持、補助與培訓機制，對於新創與中小企業的茁壯具有關鍵作用，並形塑出一個能讓創業者不斷前進的土壤。

也因此，擔任新創總會長後，他開始思考如何讓創新創業真正落地，並成為政府與青年創業者之間穩定而清晰的對話機制。他指出，過去協會雖然長期推動創業輔導，但始終缺乏一套明確且制度化的政策文件，使外界難以全面理解新創面臨的法規障礙、制度瓶頸及真正需求。因此，他推動製作白皮書，就是希望建立一個正式平台，讓政府能「看見問題」、讓創業者「被聽見」，同時形成政策討論的循環。

他認為，當前台灣面臨少子化、法規日益繁複、經營變數增加等結構性挑戰，未來青年創業遭遇的困難勢必比他 20 多年前創業時更多。在人口下降的大環境下，台灣最引以為傲的中小企業基礎，也可能因為人才萎縮、創業意願降低而逐步弱化。因此，必須趁早從政策面與制度面著手，包括：哪些法規可以鬆綁？哪些行政流程能更有效率？創新輔導制度是否具備彈性？政府是否能依不同階段的新創特性建立差異化支持？他認為，若無法改善整體創業環境，台灣長期經濟競爭力將承受壓力。

他進一步指出，新創總會希望透過白皮書，扮演政策倡議者與議題推動者的角色，協助政府將分散的創業政策進行整合，並把問題系統化地呈現給決策者。此舉不僅有助於改善創業生態系，也能提升外界對新創議題的重視度，使政策討論更聚焦、更務實。

他也分享對半導體現況與未來的看法。他表示，台灣半導體能取得全球領導地位，並不是單純的市場運氣，而是政府長期投資、科學園區政策、產業環境完善，以及工程師文化共同帶來的成果。他形容台灣半導體是「不小心抽到大獎」，因為政策方向正確、人才願意扎根深蹲20年，使產業逐步形成世界難以取代的壟斷性優勢。

他認為，未來5至10年台灣半導體仍將維持強勢，尤其是先進封裝將成為繼製程微縮後的下一個成長推手。台灣在彈性、技術反應速度、成本與工程文化上具有明顯優勢，仍會是全球供應鏈的關鍵角色。然而，他也再次提醒，人口結構惡化才是所有產業面臨的共同隱憂，如果沒有足夠的人才願意投入，產業的競爭力將會逐步受到影響。

他強調，台灣只有2000多萬人口，面對少子化與全球競爭，應該更審慎思考是否要將資源聚焦在特定產業領域，深入耕耘並擴大國際影響力。就像 AI 與半導體讓全球看見台灣一樣，聚焦、專注、長期支持，才是台灣在下一個十年保持競爭力的核心策略，而這也正是白皮書希望引導的政策方向。