新創總會首發《2026創新創業白皮書》 邱銘乾：台灣必須從製造走向創新

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
新創總會總會長、家登精密董事長邱銘乾。記者朱子呈／攝影
中華民國全國創新創業總會（新創總會）彙集超過300家新創、創投及育成機構的第一線心聲，10日正式發布《2026創新創業白皮書》，這也是新創總會成立以來首度以白皮書系統整理產業建言。新創總會總會長、家登精密董事長邱銘乾致詞表示，現行政策造就今年亮眼的GDP成長，但也暴露結構問題，未來10年台灣「必須從製造走向創新、從本土走向國際，最後一定要從單點走向生態」，才能讓成長更具包容性。

邱銘乾指出，今年台灣GDP成長在全球名列前茅，主要動能來自AI與半導體相關產業，但社會上也出現「GDP成長好像跟庶民生活無關」的質疑，顯示經濟成果未必能雨露均霑。他強調，台灣在全球AI與半導體產業鏈中，已是國際大型企業不可或缺的供應鏈一環，「誰能跟N公司、T公司沾上邊，股價與訂單就會明顯起來」，但若仍停留在「拿小皮箱到全世界接代工訂單」的模式，已不適合下一個十年。

在市場與資金面向上，邱銘乾談到，近期國內熱議的國家主權基金等工具，應思考如何轉化為創新創業的重要輔助力量。新創總會已推動「以大帶小」回保機制與場域驗證等制度，協助中小企業補上最缺乏的資金與應用場域。他以家登為例，大客戶「出題」、企業「解題」，在自家場域做實驗，既強化客戶競爭力，也把自家產品推向全球半導體產業，形成雙贏。

談到人才與輔導機制，邱銘乾表示，新創總會累積逾700位創業楷模，是一座跨界創業人才庫，希望「我們家的創業楷模可以成為陪跑教練」，提供真正能落地的創業輔導。他舉例，一名受國家補助、在海外從事博士後研究的博士返台投入矽光子研發，在新創總會投資委員會與兩位副總會長「陪跑」下，成功轉型半導體矽光子事業並於今年上櫃，股價已站上四、五百元，是新創成功接軌資本市場的代表案例。

邱銘乾並呼籲，應儘速推動「新創章法」，針對投資新創得以資本化、鬆綁資金規範、提升大企業投資新創誘因等議題提供具體法規設計，讓大企業成為驅動需求端的火車頭，帶動整體生態系共好。他強調，本次白皮書從市場國際化、資金工具、人才陪跑到法規鬆綁提出具體建議，「關鍵不是今年GDP有多高，而是下個10年台灣要往哪裡去」，新創總會將持續扮演整合產官學界意見的平台角色。

