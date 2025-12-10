聽新聞
0:00 / 0:00
普發現金1萬 莊翠雲：逾2012萬人已領取約占85%
立法院財政委員會上午審查「財政收支劃分法部分條文修正草案」、「國安基金設置及管理條例修正草案」。財政部長莊翠雲出席備詢，就立委關關切11月12日起「政府普發現金1萬」民眾領取的情況。莊翠雲表示，截至昨日，已有2012萬人領取，約占85%，其中又以登記入帳占42.55%最多，再來是直接入帳占22.75%，ATM領現也有20.16%，郵局領現則占10.28%。
另據統計，至今日（12月10日）中午12時，「登記入帳」的登記人數已有865萬1372人，「ATM領現」人數489萬0547人，「郵局領現」人數210萬5859人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言