普發現金1萬 莊翠雲：逾2012萬人已領取約占85%

立法院財政委員會上午審查「財政收支劃分法部分條文修正草案」、「國安基金設置及管理條例修正草案」。財政部長莊翠雲出席備詢，就立委關關切11月12日起「政府普發現金1萬」民眾領取的情況。莊翠雲表示，截至昨日，已有2012萬人領取，約占85%，其中又以登記入帳占42.55%最多，再來是直接入帳占22.75%，ATM領現也有20.16%，郵局領現則占10.28%。

另據統計，至今日（12月10日）中午12時，「登記入帳」的登記人數已有865萬1372人，「ATM領現」人數489萬0547人，「郵局領現」人數210萬5859人。