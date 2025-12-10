快訊

公廣要推AI機器人 藍委擔心呈現立場

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍委羅廷瑋提醒，公廣集團的AI聊天機器人要確保公信力、資料回溯與正確性。（直播截圖）
「公廣集團要做AI聊天機器人，功能不能與ChatGPT等軟體類似，否則民眾不會使用！」藍委羅廷瑋10日如此提醒公視。公視董事長胡元輝回應說，會以台灣資料庫為主，同時加強新聞倫理、正確性與相關標準。藍委萬美玲關注公視董監事最終名單，文化部長李遠透露已經補齊，正交由評選委員審核。

資訊呈現要有公信力

立法院教文委員會10日邀請文化部長李遠、公視董事長胡元輝等官員專題報告「公廣集團暨公視基金、中央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」。國民黨立委羅廷瑋詢問說，公共媒體近日宣布合作計畫，要發展大眾版與專業版的AI聊天機器人，目的是要打擊假訊息、提供可信任資料，但並未說明如何使用。

「是查新聞的工具？政策入口？還是會建立公廣新聞的平台？」羅廷瑋質疑，還是機器人會重新提供新聞摘要？各家媒體立場不同，是否會如實呈現各方立場？胡元輝回應說，會綜合整理相關資料，也會回溯到每個新聞來源。羅廷瑋提醒，AI機器人的資訊呈現不能影響公廣集團的公信力。

公視董監事終到期

羅廷瑋也指出，如今包括ChatGPT、Gemini等生成式軟體也可以查找關鍵字，相關聊天機器人是否會與ChatGPT等軟體競爭？胡元輝強調，大型生成式AI的資料庫以全世界為來源，但也常有不正確的狀況，因此會以台灣資訊為主，且相關聊天機器人會是封閉式的回答問題。

國民黨立委萬美玲則詢問李遠，公視董監事名單1個月前只差1位，如今是否敲定？李遠表示，3個禮拜前就已經敲定，萬美玲質疑為何不儘快公布？李遠表示，因為需要足夠的評審委員核定，近日才終於湊足人數，喬定第一次審查。萬美玲則呼籲，相關人選已經拖延1年多，盼儘速審核並公布。

