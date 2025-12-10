勿成為減碳和國安韌性的豬隊友 民團籲建物光電設備標準草案加速上路

內政部於今年初預告《建築物設置太陽光電發電設備標準》草案，規範新增及改建建物，只要1000平方公尺（300 坪）以上，每20平方公尺須設置1kW太陽能板。環保團體表示，1年即將過去，《建物光電設備標準》草案公告上路仍遙遙無期，呼籲行政院應盡速在年底前公告《建物光電設備標準》，加速屋頂光電上路，勿成為減碳和國安韌性的豬隊友。

行政院11月初公布新版台灣2035年國家自定貢獻（NDC3.0），設定更具挑戰性的減碳目標，將提升再生能源裝置量視為關鍵工程，其中具高度社會共識、衝突較低的屋頂型太陽光電，被列為推動重點。環保團體表示，但短短2天後，內政部卻表示草案年底不會公告，且將以公有建物與工廠等大型建物為主，暫不涵蓋一般民間新、增、改建建物，這樣的表態與政府提出的減碳目標背道而馳。

台灣氣候行動網絡研究員陳泉潽表示，若要達成NDC3.0目標，在2035年將燃煤占比降至9%，則屋頂光電建置量需要達到18GW、發電量占比達到7%，每年屋頂光電裝置量需新增900MW以上才能達標。然而內政部目前退縮至工業倉儲、公有建物的版本，估計年增量僅88MW，遠遠不足以支撐減碳目標的實現。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意說，內政部預告的草案內容，排除E類宗教類以及I類危險倉儲類，其餘建物類型皆需符合《建物光電設備標準》草案規定。然而內政部長劉世芳11月5日說，先適用公共建物（A類）及工廠（C類），裝設屋頂光電建物占全國新建屋頂面積總量將從60%降至15.58%，新增屋頂光電裝置容量之減碳量更是從17萬公噸降至9萬公噸。

地球公民基金會議題專員林冠伶說，台灣長期依賴大型集中電網，使國家能源體系在面對地震、颱風或豪雨等衝擊時缺乏必要的分散能力，單一節點受損就可能導致城市癱瘓，《建物光電設備標準》必須盡速公告並維持納入私有住宅及其他類建物的適用範圍，以提升民眾在面對極端氣候與地緣風險的能力。

主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑表示，除《建物光電設備標準》草案不應縮減，草案版本要求1000平方公尺以上新建物設置光電，實際僅涵蓋全國使用執照總發照量的6%，法案應設置2年1期滾動檢討條文，逐步將設置門檻下修至300平方公尺，讓制度隨氣候和社會狀況與時俱進。

民間團體試算，以鋼筋混凝土結構、樓地板面積300坪的20層建築為例，其建築造價約11.5至12.9億元。依草案規範，300坪約需配置50kW太陽能發電設備；若以每kW新台幣6萬元估算，增列費用約 300 萬元，占整體建築造價約0.23%至0.26%，可見屋頂光電在新建建物造價中的占比極低，並不構成實質負擔。