國安基金操盤手：執行護盤只能「省著用」 政院表達贊成擴大規模

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華10日表示，現行國安基金規模雖然為5,000億元，但實際上只有向銀行借款2,000億元的運用額度，以目前的股市規模、外資比重來看，在執行護盤時非常「省著用」，因此國安基金委員會的委員認為應適度擴大基金規模；另外，雖然此次行政院未提版本，但政院已表達非常清楚立場，基本上是贊成。

立法院財政委員會審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元。阮清華指出，國安基金設置條例是從2000年開始，當時的股市規模僅有9.2兆元，如今市值已壯大至97兆元，另外，外資持股也從當時的8.44%，如今已經達到46.85%，且截至今年11月平均成交量已達4,833億元，但國安基金現行規模雖然為5,000億元，實際上只有向銀行借款2,000億元的額度，以目前的股市規模、外資比重來看，的確在護盤上非常困難、非常「省著用」。

阮清華則說，雖然國安基金設置及管理條例修正草案，行政院沒有提版本，但行政院已表達非常清楚的立場，基本上是贊成，並沒有特別的時機考量與動機。

他也表示，國安基金在2000年成立時，當時規模5,000億元約占當時的市值5.43%，假設現在規模提高至1兆元，也僅占目前的市值1.03%，但他也坦言，若規模提升太高，一旦進場買太多，等到退場也會影響股市。他強調，國安基金是維護股市穩定，並非作多，因為國安基金「買跌不買漲」。

另外，根據立委郭國文提案版本，除了將國安基金可運用資金總額提高至新臺幣1兆元之外，也刪除向金融機構借款、向政府四大基金借款的限額。

郭國文指出，政府四大基金有其自主性，國安基金一直以來都用不到四大基金，乾脆刪除政府四大基金借用的額度，直接向銀行借款即可，如此一來運用空間也更為彈性，也不至於用得「戰戰兢兢」。

郭國文提及，國安基金過去8次護盤共計賺了661億元，某個程度是政府賺｢股災財」，但最後無條件歸入國庫，他指出，「是不是應該把這筆錢做比較好的用途？例如長照或健保？是否有這種可能性？」

阮清華則回應，國安基金若獲利的錢經過國安基金委員會決議後，基本上是繳庫；若有其他用途，就必須要修國安基金設置條例，明確其資金用途。阮清華會後接受媒體受訪時表示，仍還需要多方討論，委員提這樣的建議，我們也來研議看看。

國安基金 阮清華

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

公廣要推AI機器人 藍委擔心呈現立場

「公廣集團要做AI聊天機器人，功能不能與ChatGPT等軟體類似，否則民眾不會使用！」藍委羅廷瑋10日如此提醒公視。公視董事長胡元輝回應說，會以台灣資料庫為主，同時加強新聞倫理、正確性與相關標準。

