國安基金操盤手：執行護盤只能「省著用」 政院表達贊成擴大規模

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華10日表示，現行國安基金規模雖然為5,000億元，但實際上只有向銀行借款2,000億元的運用額度，以目前的股市規模、外資比重來看，在執行護盤時非常「省著用」，因此國安基金委員會的委員認為應適度擴大基金規模；另外，雖然此次行政院未提版本，但政院已表達非常清楚立場，基本上是贊成。

立法院財政委員會審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元。阮清華指出，國安基金設置條例是從2000年開始，當時的股市規模僅有9.2兆元，如今市值已壯大至97兆元，另外，外資持股也從當時的8.44%，如今已經達到46.85%，且截至今年11月平均成交量已達4,833億元，但國安基金現行規模雖然為5,000億元，實際上只有向銀行借款2,000億元的額度，以目前的股市規模、外資比重來看，的確在護盤上非常困難、非常「省著用」。

阮清華則說，雖然國安基金設置及管理條例修正草案，行政院沒有提版本，但行政院已表達非常清楚的立場，基本上是贊成，並沒有特別的時機考量與動機。

他也表示，國安基金在2000年成立時，當時規模5,000億元約占當時的市值5.43%，假設現在規模提高至1兆元，也僅占目前的市值1.03%，但他也坦言，若規模提升太高，一旦進場買太多，等到退場也會影響股市。他強調，國安基金是維護股市穩定，並非作多，因為國安基金「買跌不買漲」。

另外，根據立委郭國文提案版本，除了將國安基金可運用資金總額提高至新臺幣1兆元之外，也刪除向金融機構借款、向政府四大基金借款的限額。

郭國文指出，政府四大基金有其自主性，國安基金一直以來都用不到四大基金，乾脆刪除政府四大基金借用的額度，直接向銀行借款即可，如此一來運用空間也更為彈性，也不至於用得「戰戰兢兢」。

郭國文提及，國安基金過去8次護盤共計賺了661億元，某個程度是政府賺｢股災財」，但最後無條件歸入國庫，他指出，「是不是應該把這筆錢做比較好的用途？例如長照或健保？是否有這種可能性？」

阮清華則回應，國安基金若獲利的錢經過國安基金委員會決議後，基本上是繳庫；若有其他用途，就必須要修國安基金設置條例，明確其資金用途。阮清華會後接受媒體受訪時表示，仍還需要多方討論，委員提這樣的建議，我們也來研議看看。