快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

亞洲台商總會經貿論壇 謝金河：產業須跟進AI賽道

中央社／ 新加坡10日專電

亞洲台灣商會聯合總會在新加坡舉行台商經貿論壇。財信傳媒董事長謝金河今天表示，台商是推動台灣經濟奇蹟的重要力量，在AI算力革命下，電力成為關鍵基礎，產業定位也必須重新調整，思考如何在AI賽道上有效跟進並取得優勢。

亞洲台灣商會聯合總會（亞總）在新加坡舉行理監事會與系列活動，包含以「遠距/實體醫療：健康零距離，幸福無國界」為題的醫療講座，以及以「台商生態系圈2.0版，詭譎環境下企業發展新契機四方會談」為題的商業論壇。

亞總上午舉辦「台商經貿論壇」，以「地緣政治風險與台商佈局新契機」為題，邀請財信傳媒董事長謝金河等專家學者與會，探討商業經貿議題。駐新加坡代表童振源、亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴、外貿協會董事長黃志芳等人出席。

童振源表示，亞洲台灣商會聯合總會長期扮演串連亞洲台商的重要平台，在促進台灣與區域經貿合作、深化台灣企業在海外布局上扮演不可或缺的關鍵角色。亞總也是台灣在新南向經貿拓展上重要海外民間力量，幫助台灣與區域中各國深化經貿關係的重要推手。

2024年台灣對新加坡貿易逆勢成長10.7%，其中出口成長13.5%，雙邊貿易總額達435億美元。根據官方數字，新加坡是台灣最大的海外投資目的地之一，2024年台灣對新加坡投資額高達58.1億美元，佔對東協總投資的68%。謝金河表示，十分佩服台商在海外打拚的歷程，台商是推動台灣經濟奇蹟的重要力量。

謝金河認為，隨著資通訊市場持續擴張，全球半導體與AI人工智慧的發展熱潮將持續推升相關產業的成長動能。在AI算力革命下，電力成為關鍵基礎，產業定位也必須重新調整，思考如何在AI賽道上有效跟進並取得優勢。

台商 經貿 新加坡

延伸閱讀

南亞科、貿聯…台股ETF大換血！謝金河點名這幾檔：重視股價 更要重視市值背後競爭力

ETF換季大洗牌…謝金河點名名單曝光！網哀號：死亡筆記本

宏都拉斯有望政黨輪替 會與台恢復邦交？謝金河看大選：川普重塑世界新秩序

中國霸凌日本2位女性成世界焦點 謝金河：日本強運上升 渡邊太太退場！

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

公廣要推AI機器人 藍委擔心呈現立場

「公廣集團要做AI聊天機器人，功能不能與ChatGPT等軟體類似，否則民眾不會使用！」藍委羅廷瑋10日如此提醒公視。公視董事長胡元輝回應說，會以台灣資料庫為主，同時加強新聞倫理、正確性與相關標準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。