快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
據環境部統計，預估2026年可收取碳費約新台幣45億元，碳費收取對象今年的排放量統計至12月底，明年4月完成盤查登錄，並於5月繳費。圖／聯合報系資料照片
據環境部統計，預估2026年可收取碳費約新台幣45億元，碳費收取對象今年的排放量統計至12月底，明年4月完成盤查登錄，並於5月繳費。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定產業將在本月底公告。

據環境部統計，預估2026年可收取碳費約新台幣45億元，實際收取金額仍看今年被徵收對象的碳排放量，並對應相關費率，以及配合企業所提的自主減量計畫等，約9成碳費收費對象都有提出自主減量計畫，而今年的排放量統計至12月底，明年4月完成盤查登錄，並於5月繳費。

我國碳費一般費率每噸300元，優惠費率A、B分別為100元及50元，若符合高碳洩漏風險行業，提出自主減量計畫並通過審查後，除享有優惠費率，碳費還可再適用高碳洩漏風險排放調整係數0.2，即可再打2折。至於高碳洩漏事業單位認定原則，將透過行業別認定、維護產業國際競爭力2個層次。

行業別認定上，依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要產業包含石化、水泥、鋼鐵等。經匡列的事業單位，提出申請即可適用至2030年。

而為維護產業國際競爭力上，如受到美國關稅等突發經貿事件影響，導致特定年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達一定程度以上者，或已面對國際商品傾銷風險者，可透過申請取得高碳洩漏風折扣適用資格，而該層次的事業單位則需要每年申請、審查。

環境部長彭啓明今於「2025年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」活動受訪指出，台灣受關稅衝擊的範圍已相當清楚，雖然關稅尚未出爐，但高碳洩漏風險事業認定仍會在年底公告。

此外，碳費繳費對象的自主減量計畫仍在審查階段，其中有3分之1的業者被要求補件，也會給要補件的業者寬限時間，而自主減量計畫的審查結果也會在年底一起宣布。

碳費 風險 環境部

延伸閱讀

核電再運轉計畫明年3月送核安會 彭啓明：盼核安會將環保納考量

環評總體檢明年第1季對外說明 相關修法最快2026年下半年進行

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

國安基金執祕阮清華：未增加額度則只能省著用 會影響功效

國安基金執祕、財政部次長阮清華今日在立院財委會備詢時坦言，由於國安基金護盤時，考慮到最多只能用銀行融資的2千億上限，所以...

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。