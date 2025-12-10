美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定產業將在本月底公告。

據環境部統計，預估2026年可收取碳費約新台幣45億元，實際收取金額仍看今年被徵收對象的碳排放量，並對應相關費率，以及配合企業所提的自主減量計畫等，約9成碳費收費對象都有提出自主減量計畫，而今年的排放量統計至12月底，明年4月完成盤查登錄，並於5月繳費。

我國碳費一般費率每噸300元，優惠費率A、B分別為100元及50元，若符合高碳洩漏風險行業，提出自主減量計畫並通過審查後，除享有優惠費率，碳費還可再適用高碳洩漏風險排放調整係數0.2，即可再打2折。至於高碳洩漏事業單位認定原則，將透過行業別認定、維護產業國際競爭力2個層次。

行業別認定上，依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要產業包含石化、水泥、鋼鐵等。經匡列的事業單位，提出申請即可適用至2030年。

而為維護產業國際競爭力上，如受到美國關稅等突發經貿事件影響，導致特定年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達一定程度以上者，或已面對國際商品傾銷風險者，可透過申請取得高碳洩漏風折扣適用資格，而該層次的事業單位則需要每年申請、審查。

環境部長彭啓明今於「2025年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」活動受訪指出，台灣受關稅衝擊的範圍已相當清楚，雖然關稅尚未出爐，但高碳洩漏風險事業認定仍會在年底公告。

此外，碳費繳費對象的自主減量計畫仍在審查階段，其中有3分之1的業者被要求補件，也會給要補件的業者寬限時間，而自主減量計畫的審查結果也會在年底一起宣布。