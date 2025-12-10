泰山股東臨時會完成九席董事改選 劉偉龍當選董事長

泰山（1218）10日上午9時由主要股東龍邦國際興業（2514）與保勝投資依法召開「114年第一次股東臨時會」，會中進行董事九席全面改選案，並審議新任董事及其代表人競業禁止之解除相關議案，會後董事會推選劉偉龍繼續當選董事長。

泰山企業表示，新一屆董事會的順利產生，代表公司治理架構持續向前推進。未來將在既有基礎上持續強化營運體質、提升管理效率，並秉持透明治理與保障股東權益的核心原則，穩健推動公司長期發展。

泰山董事改選依《公司法》第192條之1及泰山企業章程第19條規定，以候選人提名制度辦理。董事候選人名單包括劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍及湯順甄；獨立董事候選人為王財安、胡義福及陳威宇，共九位候選人。經股東臨時會投票，全數九位候選人順利當選。

本次股東臨時會中亦同步討論解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。依《公司法》第209條規定，董事若從事與公司營業範圍相同或類似之業務，應向股東會說明並取得許可。

基於新任董事或有投資或經營與泰山企業營業範圍相同或性質類似之企業，並擔任董事之行為，在不損及泰山企業整體營運與股東權益前提下，提請本次股東臨時會審議解除競業禁止之限制。該案最終獲出席股東表決通過。

在新一屆董事會組成後，泰山企業隨即召開本屆首次董事會，並推選由劉偉龍續任董事長，確保公司治理架構與重大決策方向保持穩健連續性。