快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

獨立電網、併建築執照審查 屋頂光電設置標準將公告

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為讓再生能源條例的屋頂光電規定有一定的設備標準，內政部10日表示，「建築物設置太陽光電發電設備標準」，目前正在進行法制作業程序辦理。在設置標準中，將明確規範電路設計須具備「獨立運作」功能，同時，光電設置納入「建造執照」及「使用執照」的審查程序中，並要求起造人需檢附相關圖說及證明文件，在建物或公設移交後，也要一併轉移給管委會。

有民間團體10日召開「新建物屋頂光電義務法案盡快上路」記者會。內政部表示，為強化國家能源及防災韌性，已依據《再生能源發展條例》訂定「建築物設置太陽光電發電設備標準」，目前正在進行法制作業程序辦理，內政部與經濟部會銜公告，強調政府以務實可行方式推動屋頂光電，未來也會持續進行滾動式檢討修正，穩健落實國家能源轉型。

內政部進一步說明，凡是新建的建築物建築面積達1,000平方公尺以上者，每20平方公尺即應設置1瓩的太陽光電發電設備。根據統計，雖僅占10％建照申請案件量，但其建築面積總和卻占全體占80％，預估每年可增加66萬瓩（kW）裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電，能在不增加過多行政審查負擔下，創造最大的綠能效益。

此外，考量臺灣位處地震、颱風頻發地區與居住安全，本標準已明確規範電路設計須具備「獨立運作」功能，當災害導致外部電網中斷時，建築物自身仍具備獨立供電功能，以作為國家防災韌性的關鍵防線。

內政部補充，為確保制度順利推動，太陽光電的設置作業參考現行建築管理模式，納入「建造執照」及「使用執照」的審查程序中，並要求起造人需檢附相關圖說及證明文件。

同時，本標準也明定起造人在建築物或公共設施移交前，必須辦理太陽光電設備的變更與移交作業，以確保後續由管委會取得發電與收益，並明確維護管理權責。內政部最後強調，政府會與社會大眾共同推動綠色能源轉型及落實2050國家淨零碳排之重大政策，齊心為國家淨零轉型、強化整體災害應變與防衛能力奠定厚實的重要基礎。

太陽光電 內政部 建築物

延伸閱讀

民團喊話內政部加速「新建物屋頂光電法」上路

憲訴法公投連署潮遇自然人憑證缺貨 內政部：今起補9萬張

內政部：宗教自由已獲憲法保護 不宜貿然推動宗教基本法

三地集團創辦人鍾嘉村被羈押2個月 2.2億交保後身形明顯變瘦了

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

國安基金執祕阮清華：未增加額度則只能省著用 會影響功效

國安基金執祕、財政部次長阮清華今日在立院財委會備詢時坦言，由於國安基金護盤時，考慮到最多只能用銀行融資的2千億上限，所以...

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。