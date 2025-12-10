聽障青年跨域追夢 參與勞動部職訓當上工程師

為協助失業身心障礙朋友提升就業技能及順利重返職場，勞動部勞動力發展署以專班及融合班雙軌方式推動身心障礙者職前訓練。為提供身心障礙者平等參與職業訓練的機會並降低參訓障礙，在職業訓練期間提供合理調整、手語翻譯、同步聽打、職務再設計等服務。

勞動部舉例，輕度聽覺障礙的青年小緻，在大學畢業後選擇參加勞動力發展署的「精密機械班」訓練課程，結訓前不僅順利考取「機械加工乙級技術士證照」，更在結訓後立即獲中部知名光學大廠錄用，擔任機械加工工程師，一圓穩定就業的夢想。

小緻過去憑藉著大學財務金融的學歷背景，從事行政相關職務。然而，他對於職涯的發展性及長遠穩定性有更高的期盼。

透過朋友的介紹，小緻得知勞動力發展署提供多元化的職前訓練課程，在審慎考量後，他鎖定中部地區為機械產業大本營及工作機會相對豐富的特點，決定報考中彰投分署開辦的「精密機械班」。

面對精密機械這一門硬底子的專業技術，小緻選擇從基礎功夫紮實學起。在中彰投分署訓練師的引領下，他逐步克服了跨領域學習的障礙，並在訓練師的輔導下，於結訓前透過中彰投分署的輔導及鼓勵，順利考取了極具含金量的「機械加工乙級技術士證照」，為自己的專業能力取得國家級認證。

另外，藉由在訓練中重建的就業自信心與乙級證照的專業實力，小緻結訓後在中彰投分署的協助就業媒合下，進入中部知名光學大廠工作，目前穩定擔任機械加工工程師，主要負責光學產品零件加工生產，成功的實現轉職夢想，重新開啟職涯新人生。

為積極協助失業身心障礙者提升就業技能及職場競爭力，勞發署每年開辦課程逾1,800班次，協助逾5,000名失業身心障礙者參加職業訓練，訓後就業率近8成，身心障礙者可依個人情況及需求，選擇適性課程報名參訓。訓練期間除補助全額訓練費用外，符合資格還可申請職業訓練生活津貼。