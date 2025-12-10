快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

聽障青年跨域追夢 參與勞動部職訓當上工程師

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助失業身心障礙朋友提升就業技能及順利重返職場，勞動部勞動力發展署以專班及融合班雙軌方式推動身心障礙者職前訓練。為提供身心障礙者平等參與職業訓練的機會並降低參訓障礙，在職業訓練期間提供合理調整、手語翻譯、同步聽打、職務再設計等服務。

勞動部舉例，輕度聽覺障礙的青年小緻，在大學畢業後選擇參加勞動力發展署的「精密機械班」訓練課程，結訓前不僅順利考取「機械加工乙級技術士證照」，更在結訓後立即獲中部知名光學大廠錄用，擔任機械加工工程師，一圓穩定就業的夢想。

小緻過去憑藉著大學財務金融的學歷背景，從事行政相關職務。然而，他對於職涯的發展性及長遠穩定性有更高的期盼。

透過朋友的介紹，小緻得知勞動力發展署提供多元化的職前訓練課程，在審慎考量後，他鎖定中部地區為機械產業大本營及工作機會相對豐富的特點，決定報考中彰投分署開辦的「精密機械班」。

面對精密機械這一門硬底子的專業技術，小緻選擇從基礎功夫紮實學起。在中彰投分署訓練師的引領下，他逐步克服了跨領域學習的障礙，並在訓練師的輔導下，於結訓前透過中彰投分署的輔導及鼓勵，順利考取了極具含金量的「機械加工乙級技術士證照」，為自己的專業能力取得國家級認證。

另外，藉由在訓練中重建的就業自信心與乙級證照的專業實力，小緻結訓後在中彰投分署的協助就業媒合下，進入中部知名光學大廠工作，目前穩定擔任機械加工工程師，主要負責光學產品零件加工生產，成功的實現轉職夢想，重新開啟職涯新人生。

為積極協助失業身心障礙者提升就業技能及職場競爭力，勞發署每年開辦課程逾1,800班次，協助逾5,000名失業身心障礙者參加職業訓練，訓後就業率近8成，身心障礙者可依個人情況及需求，選擇適性課程報名參訓。訓練期間除補助全額訓練費用外，符合資格還可申請職業訓練生活津貼。

失業

延伸閱讀

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

2025東京聾人奧運會 連結聽障社群傳福音

勞動部外送保底機制出爐！外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

國安基金執祕阮清華：未增加額度則只能省著用 會影響功效

國安基金執祕、財政部次長阮清華今日在立院財委會備詢時坦言，由於國安基金護盤時，考慮到最多只能用銀行融資的2千億上限，所以...

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。