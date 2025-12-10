快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

聽新聞
0:00 / 0:00

環評總體檢明年第1季對外說明 相關修法最快2026年下半年進行

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明說，台灣環評可已說是「世界最強」，因為有否決權，坦言環評程序的公共參與確實要加強。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明說，台灣環評可已說是「世界最強」，因為有否決權，坦言環評程序的公共參與確實要加強。圖／聯合報系資料照片

「環境影響評估」自1994年立法以來，環評僅進行4次小幅修正。環境部今年推動環評總體檢，並透過公開徵詢關鍵議題及精進措施共同討論，並聚焦各界共識，總體檢報告預計本月底前推出。環境部長彭啓明表示，總體檢報告預計明年第1季對外說明，相關修法最快明年下半年進行。

我國環評法原先借鏡美國制度，但立法過程中特殊設計「否決權」與「雙主管機關」，形成獨有的環評架構。然而受「否決權」與「雙主管機關」制度影響，環境部的角色經常引發不同解讀，一方面被視為「經濟發展的絆腳石」，另一方面則被認為「為目的事業主管機關效力」的角色。

民間團體認為，環評制度須改進地方包含行政程序、審查時間過長、公民參與不足等，都須一併審視。

彭啓明今出席化學署「2025年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」活動受訪表示，各界在環評總體檢期間都給予很多好的意見，環評的調整要有理想，不過有些建議「過於理想」，爭議性也很大，要修法也相當困難，例如有建議各部會都不要派出代表參加環評，而是改由獨立專家學者來審查，但在環評減輕、縮小、迴避對環境衝擊的原則下，部會代表協助評估還是需要的，目前已有初步的總體檢報告，但自己還沒看過。

彭啓明說，台灣環評可已說是「世界最強」，因為有否決權，坦言環評程序的公共參與確實要加強，另也談到上月立法院三讀通過光電環評修正案，該修正案在沒有經過科學討論和公眾參與下就倉促通過，加上現在還在編列明年預算中，目前會先從無須修法的地方微調到大家能接受的程度，相關涉及環評修法的部分，預計最快明年下半年可開始進行。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，除了部分內容待補充修正外，總體檢報告原則上已經環境部審查通過，完整報告預計明年第1季對外說明。

環評 環境部 修法

延伸閱讀

彭啓明：禁廚餘養豬上路後 每公斤廚餘處理成本上看8元

彭啓明：2027全面禁用廚餘養豬 行政院擬4日拍板

行政院明宣布禁廚餘養豬 彭啓明：家戶廚餘影響不大餐廳有處理成本

台南烏樹林暫置場悶燒 彭啓明：不排除直升機協助

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

國安基金執祕阮清華：未增加額度則只能省著用 會影響功效

國安基金執祕、財政部次長阮清華今日在立院財委會備詢時坦言，由於國安基金護盤時，考慮到最多只能用銀行融資的2千億上限，所以...

美對等關稅未出爐 環境部：碳費可打2折 認定事業仍將於月底公告

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段，受關稅衝擊行業如中小企業等，碳費可享2折優惠。環境部表示，高碳洩漏事業單位認定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。