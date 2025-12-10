環評總體檢明年第1季對外說明 相關修法最快2026年下半年進行

「環境影響評估」自1994年立法以來，環評僅進行4次小幅修正。環境部今年推動環評總體檢，並透過公開徵詢關鍵議題及精進措施共同討論，並聚焦各界共識，總體檢報告預計本月底前推出。環境部長彭啓明表示，總體檢報告預計明年第1季對外說明，相關修法最快明年下半年進行。

我國環評法原先借鏡美國制度，但立法過程中特殊設計「否決權」與「雙主管機關」，形成獨有的環評架構。然而受「否決權」與「雙主管機關」制度影響，環境部的角色經常引發不同解讀，一方面被視為「經濟發展的絆腳石」，另一方面則被認為「為目的事業主管機關效力」的角色。

民間團體認為，環評制度須改進地方包含行政程序、審查時間過長、公民參與不足等，都須一併審視。

彭啓明今出席化學署「2025年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」活動受訪表示，各界在環評總體檢期間都給予很多好的意見，環評的調整要有理想，不過有些建議「過於理想」，爭議性也很大，要修法也相當困難，例如有建議各部會都不要派出代表參加環評，而是改由獨立專家學者來審查，但在環評減輕、縮小、迴避對環境衝擊的原則下，部會代表協助評估還是需要的，目前已有初步的總體檢報告，但自己還沒看過。

彭啓明說，台灣環評可已說是「世界最強」，因為有否決權，坦言環評程序的公共參與確實要加強，另也談到上月立法院三讀通過光電環評修正案，該修正案在沒有經過科學討論和公眾參與下就倉促通過，加上現在還在編列明年預算中，目前會先從無須修法的地方微調到大家能接受的程度，相關涉及環評修法的部分，預計最快明年下半年可開始進行。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，除了部分內容待補充修正外，總體檢報告原則上已經環境部審查通過，完整報告預計明年第1季對外說明。