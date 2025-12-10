財長透露 普發現金已有2012萬人次領取 占比破85%
普發現金的領取率已超過85%。對於普發現金最新的執行情況，財政部長莊翠雲今日在立院財委會說明，截至昨日下午已有2012萬人次領取，比例高達85%。
莊翠雲答詢時指出，目前已有超過2千萬民眾領，確實數字為2012萬人次已領每人1萬元的普發現金，占比85%。對於領取方式，莊翠雲盤點，以透過網路登記入帳42.55%為最高。
另外，ATM領取占比24.16%，也有因為已固定領取政府津貼而能直接入帳的，這一部分有458萬人次，占比22.75%，另有占比10.28%、207萬民眾向郵局領取。
