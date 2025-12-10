國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高額度上調至7,000億元。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今日在備詢時表示，以目前金融機構的貸款能量沒有問題。

立委林德福質詢時提到，公股行庫借給國安基金的錢從哪裡來？根據國安基金設置條例第4條第一項，以國庫持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款金額最高額度新台幣2,000億元，他詢問，假如基金規模擴大，政府是否會保證提高擔保借款的銀行不至於虧損？

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華則表示，假設國安基金向銀行借款額度從2,000億元提高至7,000億元的話，以目前金融機構的貸款能量是沒有問題的，將國安基金規模拉高的話，對於股市穩定及投資人信心一定有很大的幫助，｢因為現在的2,000億元真的非常的辛苦，這是25年前的標準。」

立委賴士葆也提到，國安基金的成立背景是李登輝時代，當時是因兩國論，怕引起市場恐慌，以面對股市的衝擊，且過去國安基金也曾歷經八次護盤，但只有一次（2000年10月2日）投入超過1千億元，「5,000億元規模應該綽綽有餘，為何還需要擴大至1兆元？

賴士葆則質疑，難道是總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算，因應兩岸開打？所以才需要把國安基金5,000億元上調？為何是這時候要擴大？呼籲建議應該開公聽會來討論。

財政部長莊翠雲則指出，國安基金成立至今已超過25年，包括市值、外資比率等都已經大幅提升，另外，5,000億元規模當中的3,000億元是從政府四大基金借用，由於四大基金可動用金額有限，幾乎沒動用過，因此大致以融資方式2,000億元為主，包含國安基金委員會的委員都有提出此建議，認為應該適度的擴大基金規模。

林德福也詢問，上一次國安基金護盤已經創下史上護盤最長紀錄，這次從今年4月8日開啟第九次護盤後，是否有機會再度刷新護盤最長紀錄？

莊翠雲指出，國安基金護盤進場與退場都由委員會共同討論並決定，根據資本市場、金融市場的情勢分析討論，她重申，國安基金不是以賺錢為目的，而是以穩定市場為目標。