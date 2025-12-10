國安基金操盤獲利 立委主張獲利應回歸股民

國安基金擴大規模至1兆，成為財委會矚目焦點，對於立委郭國文提議國安基金獲利應該要回歸投資虧損的股民，以及用在長照、國保等用途，財政部次長，也是國安基金執行秘書阮清華回答，這必須修國安基金管理條例，限制專款專用的用途較為妥適。

立委賴士葆則認為，沒有必要調高國安基金的規模。他指出，國安基金的借款利率1.4%多，借款5千億的利息就等於有70多億，他認為即使國安基金沒有護盤，也要白花這70多億，應該開公聽會讓各界聲音進來，再決定是否擴大規模。

阮清華指出，當年國安基金條例立法之初股市規模為8.2兆，現在變100兆，足足大了10倍，而外資持股當初為8.44%，現在為46.85%，台股的日成交值去年成交量達到 4800多億，今年11月份有6千多億，因此若國安基金只能向銀行借款2千億，護盤將非常困難，對此郭國文也認同，指出現在可護盤規模，的確會造成在心理因素無法安全可能性。

對於第九波護盤目前成果，阮清華回應，現在仍是正數的，郭國文則列舉，過去八次的進場共獲利661億，這形同是政府在賺「股災財」，國安基金去撿便宜買股獲利661億，應該學習新加坡拿出來發，而不是直接放入國庫。

阮清華則指出，繳庫之後就統收統支放到大水庫，也是用在國民身上，但郭國文認為，這些錢都是股民虧損的錢，應該有更好的處理，因為國安基金已退場了，也不能再買股票，另外補充保費、國保、長照這些政策，都值得用國安基金，阮清華則回應，可修國安基金條例，來明訂專款專用的用途。