中研院攜手中油深鑽近4000公尺 發現高潛能地熱儲集層

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院與中油於宜蘭員山開鑽「深層地熱探測井」，首度深鑽至地下近4000公尺，井底實測溫度接近攝氏150度，並證實該區域地下存在上湧熱源。圖／中央研究院提供
中研院與中油於宜蘭員山開鑽「深層地熱探測井」，首度深鑽至地下近4000公尺，井底實測溫度接近攝氏150度，並證實該區域地下存在上湧熱源。圖／中央研究院提供

由中央研究院與台灣中油股份有限公司攜手於宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與地質及熱源綜合分析。中研院團隊表示，本次試驗井首度深鑽至地下近4000公尺，井底實測溫度接近攝氏150度，並證實該區域地下存在上湧熱源，宜蘭平原北部的深層地熱具高度開發潛力，值得進一步深入探勘。希望儘速透過產官學研的共同努力，將深層地熱發展成臺灣綠能轉型的新生力量。

「台灣地熱研究和技術開發計畫」總主持人、中研院地球科學研究所研究員李建成指出，雖然井鑽到深約3000公尺時，井溫仍不到攝氏100度，團隊確實有點著急；然而之後溫度就快速上升，尤其在進入深度3500公尺後更是急劇攀升（估計每公里升溫約攝氏90度），最後達井底時實測溫度約升至攝氏150度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧的趨勢。

因此，他合理推測本次鑽井位置離可開發之高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下3000公尺就達到可開發的溫度。

中研院再分析中油之鑽探數據，結果顯示，鑿井下部地層（為西村層與中嶺層）具有良好地質條件，適合以較不會引發地震之新式水裂法取熱。此技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。

中研院永續科學中心執行秘書陳于高表示，根據國際經驗，平均要鑽3至5座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠。本次宜蘭員山之第一座「深層地熱探測井」的豐富成果，證實這個地熱潛能區值得再增加試驗鑽井，以期能完整繪製三維地熱上湧形態，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃之依據。

中研院表示，目前研究團隊已將員山井暫時轉為監測井，並利用光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節。期望持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，以及熱源移動路徑，並據以評估傳統地熱或增強型地熱系統(Enhanced Geothermal System, EGS)何者最有效益，作為地熱電廠開發建置之參考。

中研院 地熱電廠 中油

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

環評總體檢明年第1季對外說明 相關修法最快2026年下半年進行

「環境影響評估」自1994年立法以來，環評僅進行4次小幅修正。環境部今年推動環評總體檢，並透過公開徵詢關鍵議題及精進措施...

財長透露 普發現金已有2012萬人次領取 占比破85%

普發現金的領取率已超過85%。對於普發現金最新的執行情況，財政部長莊翠雲今日在立院財委會說明，截至昨日下午已有2012萬...

