國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆
對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差異，且實際上可動用的額度已只剩銀行可融資的2千億元，因此必須透過修法來提高護盤量能；而國安基金執行秘書、財政部次長阮清華在備詢時也回應，現在從股市規模及外資持股、日均成交值來檢視這三大指標都大幅提高了，只有2千億能護盤真的很辛苦。
立委提案修法，讓國安基金的規模從5千億擴大至1兆，並且取消向銀行及四大基金借款周轉的限額，莊翠雲在答覆立委林德福質詢時指出，國安基金從未向四大基金融通資金，但即使要，現在實際上能向四大基金可動用的護盤部位很少，所以國安基金真正能動用的只有向銀行借款2千億的額度。對於銀行借款周轉限額上調至7千億，莊翠雲表示，國安基金委員都認為應適度擴大規模。
阮清華也在備詢時表示，若國安基金規模向銀行借款由2千億提高至7千億，以現在金融機構貸款量能沒有問題，不會無法融資。對於林德福詢問若政府來保證，會否有圖利特定人的疑慮？阮清華則澄清，沒有政府保證的問題，若國安基金調高規模，則對於股市的穩定和投資人的信心都有所幫助，他並強調，2千億是25年前的標準，現在股市規模及外資持股、日均成交值這三大指標都大幅提高，倘若國安基金護盤只有2千億真的很辛苦。
林德福問，若護盤國安基金要退場，必須哪些因素？莊翠雲：國安並非賺錢為目的，而是以穩定市場為目標。
