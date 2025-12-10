快訊

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部請公股金控研議投信整併結果趨明朗，公股金控旗下投信整併將從「二二併」改「四合一」進行。圖／本報資料照片
財政部請公股金控研議投信整併結果趨明朗，公股金控旗下投信整併將從「二二併」改「四合一」進行。圖／本報資料照片

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差異，且實際上可動用的額度已只剩銀行可融資的2千億元，因此必須透過修法來提高護盤量能；而國安基金執行秘書、財政部次長阮清華在備詢時也回應，現在從股市規模及外資持股、日均成交值來檢視這三大指標都大幅提高了，只有2千億能護盤真的很辛苦。

立委提案修法，讓國安基金的規模從5千億擴大至1兆，並且取消向銀行及四大基金借款周轉的限額，莊翠雲在答覆立委林德福質詢時指出，國安基金從未向四大基金融通資金，但即使要，現在實際上能向四大基金可動用的護盤部位很少，所以國安基金真正能動用的只有向銀行借款2千億的額度。對於銀行借款周轉限額上調至7千億，莊翠雲表示，國安基金委員都認為應適度擴大規模。

阮清華也在備詢時表示，若國安基金規模向銀行借款由2千億提高至7千億，以現在金融機構貸款量能沒有問題，不會無法融資。對於林德福詢問若政府來保證，會否有圖利特定人的疑慮？阮清華則澄清，沒有政府保證的問題，若國安基金調高規模，則對於股市的穩定和投資人的信心都有所幫助，他並強調，2千億是25年前的標準，現在股市規模及外資持股、日均成交值這三大指標都大幅提高，倘若國安基金護盤只有2千億真的很辛苦。

林德福問，若護盤國安基金要退場，必須哪些因素？莊翠雲：國安並非賺錢為目的，而是以穩定市場為目標。

國安基金 護盤 林德福

延伸閱讀

《所得稅法》修正三讀 長照扣除額增至18萬元

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

【重磅快評】莊翠雲的試算表放不下卓榮泰吹大的牛皮

台股連跌外資大賣 莊翠雲：國安基金規模5千億足支應

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

環評總體檢明年第1季對外說明 相關修法最快2026年下半年進行

「環境影響評估」自1994年立法以來，環評僅進行4次小幅修正。環境部今年推動環評總體檢，並透過公開徵詢關鍵議題及精進措施...

財長透露 普發現金已有2012萬人次領取 占比破85%

普發現金的領取率已超過85%。對於普發現金最新的執行情況，財政部長莊翠雲今日在立院財委會說明，截至昨日下午已有2012萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。