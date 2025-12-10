準 Fed 主席釋出「凍」降關鍵 新台幣31.1字頭承壓

美元指數今早小幅走升至99.25，哈塞特揭露觸動停止降息的通膨關鍵數字為「4%」，而美國9月消費者物價指數（CPI）年增率達3%，創下今年以來最高增幅。

新台幣匯價今早以31.21元開盤，小升0.5分，盤中一度升抵31.16元；不過，今早外資匯入不明顯，且美元指數小升，使新台幣站穩「31.1」字頭的力道受壓縮。

Fed下一任主席呼聲最高的哈塞特（Kevin Hassett），周二釋出：「不會在降息議題上屈服於政治壓力，將依自身判斷行事，我仍會做正確的事，如果通膨從2.5%升到4%，那就不能降息。」