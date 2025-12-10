快訊

準 Fed 主席釋出「凍」降關鍵 新台幣31.1字頭承壓

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣31.1字頭承壓。（路透）
新台幣31.1字頭承壓。（路透）

美元指數今早小幅走升至99.25，哈塞特揭露觸動停止降息的通膨關鍵數字為「4%」，而美國9月消費者物價指數（CPI）年增率達3%，創下今年以來最高增幅。

新台幣匯價今早以31.21元開盤，小升0.5分，盤中一度升抵31.16元；不過，今早外資匯入不明顯，且美元指數小升，使新台幣站穩「31.1」字頭的力道受壓縮。

Fed下一任主席呼聲最高的哈塞特（Kevin Hassett），周二釋出：「不會在降息議題上屈服於政治壓力，將依自身判斷行事，我仍會做正確的事，如果通膨從2.5%升到4%，那就不能降息。」

新台幣 降息 消費者物價指數

相關新聞

國安基金操盤手：三大問題國安基金應拉高至1兆

對於國安基金的規模從5千億擴大至1兆，財政部長莊翠雲今日備詢時指出，由於現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差...

亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最...

加薪了！王品集團調薪最高10% 燒肉、火鍋正職4萬起 挑戰年薪200萬元

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,...

國安基金提高規模錢從哪來？操盤手：金融機構貸款能量沒問題

立法院財政委員會10日審查國安基金設置管理條例，討論國安基金規模擴增到1兆元，其中國安基金委員會建議，放寬向銀行借款最高...

財長透露 普發現金已有2012萬人次領取 占比破85%

普發現金的領取率已超過85%。對於普發現金最新的執行情況，財政部長莊翠雲今日在立院財委會說明，截至昨日下午已有2012萬...

國安基金操盤獲利 立委主張獲利應回歸股民

國安基金擴大規模至1兆，成為財委會矚目焦點，對於立委郭國文提議國安基金獲利應該要回歸投資虧損的股民，以及用在長照、國保等...

