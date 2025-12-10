亞銀將台灣今明年GDP成長預測大幅上修 高居亞洲之冠

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞洲開發銀行（ADB）周三轉而上修亞太地區經濟成長預測，其中對台灣今明國內生產毛額（GDP）成長率上修幅度在各經濟體中最高。

亞銀發布12月版「2025年亞洲發展展望」，將台灣今年GDP成長率由9月所估的5.1%，大幅調高2.2個百分點至7.3%，在涵蓋中國大陸、印度和南韓在內46個成員的「新興亞洲」中，僅次於越南的7.4%；明年GDP成長率由2.3%調高為4.0%，1.7個百分點的調升幅度也是各國中最高的。

亞銀將 46 個成員整體經濟體今年經濟成長預測由9月的 4.8調高為5.1%，高於 9 月預測的 4.8%。2026 年則由4.5%上修至 4.6%。

亞銀解釋，這次上修台灣 2026 年經濟成長預測，是基於以下幾個假設：AI 熱潮至少將延續至明年中，而美中貿易緊張局面可望緩和，出口與固定投資將因此受惠。此外，亞銀也看好不確定性降低、科技業開始向家庭部門釋出實質利益後，民間信心與消費力將回升；同時，政府對家庭的補助和國防支出增加，也會支撐內需動能。

不過，美國總統川普對等關稅所帶來的不確定性，仍舊持續阻礙亞洲的經濟發展

亞銀說：「關稅緊張局勢可能再度加劇，加上貿易政策的不確定性，以及金融市場的波動性偏高，這些都是主要顧慮 ，可能會拖累出口和投資。」亞銀也指出：「資產價格的大幅修正，也可能加劇債務的脆弱性 ，引發資本外流和債務危機。

亞銀表示，儘管美國調降對中國大陸部分關稅後，貿易疑慮有所緩和，但整體風險仍偏高。亞銀指出：「8 月與 9 月宣布的品牌藥品與半導體等產業別關稅仍存在不確定性，因為相關措施尚未正式上路。」

儘管如此，亞銀認為新興亞洲的經濟成長依舊展現韌性。「在電子與半導體強勁需求，以及出口市場多元化的帶動下，出口表現保持穩健，都有助於減輕美國提高關稅的衝擊。」

亞銀指出，高收入科技出口國 10 月出口年增 22%，主要動能來自全球半導體重鎮台灣。台灣受惠於全球人工智慧競賽推升需求，10 月出口飆升 49%，對整體帶來關鍵支撐。

