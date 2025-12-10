快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

出口大爆發 前11月輸美占比逾三成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
進出口示意圖。 圖／AI生成
11月出口刷新單月紀錄，五大出口市場同步上揚，又以對美國出口表現最亮眼，包含出口值、年增率、出超規模都是歷年單月新高，前11月對美國出口占比逾三成，是35年來同期新高。

外界關注，美國成為台灣第一大出口市場，是否會成為新常態？財政部統計處長蔡美娜表示，在今年看來是如此，也許這個趨勢會延續下去。

觀察財政部統計，今年前11個月當中，有七個月對美出口超越中國大陸。

財政部統計，11月對美國出口244.2億美元，年增1.8倍，幾乎來自資通與視聽產品貢獻；今年前11月，對美國出口年增73.4%，也是歷年同期最強勁表現。11月對美國出超逼近200億美元，較總出超高出38.2億美元。

11月對中國大陸與香港出口162.1億美元，年增16.5%，增幅在五大市場中敬陪末座，但出口值是43個月以來最佳成績。其餘市場方面，11月對歐洲出口表現同樣吸睛，出口值41.1億美元為歷年單月次高，年增36.8%，主因銷往愛爾蘭、芬蘭，還有捷克、德國的資通與視聽產品都大幅擴增；對東協出口年增率為31.5%、對日本出口增加18.2%。

另外，蔡美娜表示，受到全球供應鏈重組、去中化趨勢及AI浪潮興起，使台灣出口市場結構明顯轉變。前11個月，對陸港出口比重降至24年來同期低點的26.8%；相對的，對美國出口占比達30.4%，是35年高點，陸港與美國市場呈現明顯消長。對東協出口占比上升至18.7%，為11年同期高點。

除出口市場結構改變，也反映在出口貨品結構，也就是資通產品出口含量也大幅增加。

資通產品占對美國出口比重，由2018年全年24%上升到今年前11月的75.8%；在東協占比也是從2018年的3.7%上升到目前的30%；在總出口所占比重也由10.6%增加到38.8％。

美國 市場

