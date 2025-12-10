11月出口 科技產品享AI紅利扮主力

最新一期的《經濟學人》雜誌帶領人們回顧了互聯網泡沫破裂前5年的歷史後發現，市場總在來回十多次的波動下繼續攀升，不管人工智慧有沒有泡沫，相關股票的估值有多高，識別泡沫破裂原本就困難，用高估值嚇自己只會成為錯失機會的驚弓鳥。如此看來，2026年未必只有烏雲，AI這支穿雲箭將成為全球經濟的最大期待，我們該怎麼解讀？

