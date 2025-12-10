快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

11月出口 科技產品享AI紅利扮主力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

11月出口受惠於AI浪潮表現驚豔，但科技產品扮演主力、傳產需求相對疲弱狀況持續。

資通與視聽產品、電子零組件大享AI紅利，11月出口值都創下新高；然傳產出口仍在狹幅震盪，塑橡膠、紡織品11月仍是雙位數負成長。

財政部統計，11大主要出口貨類中，有六大貨類成長、五大貨類衰退。

其中資通與視聽產品出口規模283.6億美元，年增幅度高達1.7倍，雙雙創下空前紀錄。

其中對美國出貨暴增3.2倍，換算下來，11月來自美國資通與視聽產品的成長，對整體出口增幅貢獻顯著。

電子零組件11月出口值216.3億美元，同為歷年單月最高，年增29.3%。主因半導體先進製程需求維持火熱、DRAM供需失衡狀況更加嚴重，帶動外銷價量齊揚，其次在終端消費性電子市場逐漸出現轉機。

合計資通與視聽產品、電子零組件出口已逼近500億美元，11月年增幅是83.8%。

科技產品出貨火熱的同時，財政部表示，傳產貨類整體出口延續「狹幅震盪」局面，11月僅小幅增加1.4%，與科技產品形成強烈對比。

傳產貨類中亮點主要是機械，來自半導體生產設備、實驗室設備需求強勁，機械11月出口年增17.9%，但工具機外銷仍較為頹勢。

塑橡膠製品、基本金屬及其製品表現相對弱勢，主要仍受國際間產能過剩壓力影響，出口分別年減13.6%及5.8%；紡織品亦因市況偏弱拖累，年減13%。

