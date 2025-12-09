聽新聞
立委提案 國安基金增至兆元 政院：有助護盤

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

立委提案將國安基金規模五千億元調高至一兆元，行政院國安基金昨指出，資金提高至一兆元，此舉有助發揮維持股市穩定及韌性的功能，國安基金原則尊重，但建議向政府四大基金借用金額上限維持三千億元，向金融機構借款上限則提高至七千億元。

立法院財政委員會今天審查「國家金融安定基金設置及管理條例」部分條文修正草案，除了將可運用資金總額提高至一兆元之外，並刪除向金融機構、四大基金借款的限額。

國安基金自二○○○年成立以來從未調整過規模，依據現行規定，國安基金可運用資金總額五千億元，包括向金融機構借款兩千億元、向四大基金借款三千億元。

國安基金設立以來八度進場護盤，據了解，歷次護盤動用銀彈最高約一千兩百億元，而考量向四大基金借款恐產生排擠作用，因此從未向四大基金借款。

國安基金表示，規模增至一兆元有助發揮國安基金維持國內股市穩定及韌性功能，也可反映國際政經情勢日趨複雜、台股整體現況及國安基金執行任務的現實考量，國安基金原則尊重。

不過，考量四大基金主要是用來照顧勞工及軍公教人員退休撫卹或儲蓄準備的營運資金，以獲取長期穩定績效、提升基金投資運用效益為目標，國安基金向四大基金借款金額若無額度限制，恐導致向四大基金借款額度處於不確定狀態，影響財務運作效能，建議維持現行最高限額三千億元；至於向金融機構借款上限，配合修正為七千億元。

