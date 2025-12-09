聽新聞
0:00 / 0:00

經濟成長率有望破7 許舒博：不能報喜不報憂

聯合報／ 記者林海／台北報導

商總昨邀行政院長卓榮泰座談，卓揆提到各方預估台灣今年的經濟成長率可達百分之七點三七，商總理事長許舒博指出，主要都是高科技產業帶動，產業發展單看經濟成長數字是不準的，很多的傳統產業出口衰退，不能只報喜不報憂。

商總舉辦「二○二五行政院卓院長與商業領袖座談會」，邀請卓榮泰及部會首長與會，並提出六十五項意見尋求政策調整的共識。

對於卓榮泰讚揚台灣經濟發展，許舒博表示，產業之間有很大落差，高科技產業也許出口旺盛，但很多傳統產業經營就相對艱困，特別是中部的工具機產業、水五金產業，無薪假人數多達九千多人，這方面應該也要讓國人知道，也是產業界擔憂的部分。

缺工也是這場座談會產業界關注議題之一，共有九項提案聚焦在人力短缺。許舒博說，肯定政府針對旅宿業開放移工，但在執行面仍有落差。他指出，除了觀光、旅宿業找不到人，連廢棄物清除、資源回收、紙器製造等攸關民生的基礎產業，都面臨工人嚴重不足的窘境。

許舒博表示，開放移工的執行面中，有許多細節卡關，導致業者「看得到、吃不到」，部分行業受限於僵化的法規分類，至今仍無法申請外籍移工，也急需政府協同解決。他說，國內缺工很重要一塊是逃跑移工，很多到高山開採水果、茶葉等工作，都是逃跑移工在做，因此要檢討逃跑移工是否刑責過低，以及是否需要法制化。

針對關稅，許舒博說，會中並未討論太多，因為還不知道稅率。但他透露，行政院副院長鄭麗君和他在幾次對談中都面帶笑容，很有把握的樣子，關稅應低於百分之廿，若關稅高於百分之廿或要再疊加，鄭麗君應該笑不出來。

延伸閱讀

總預算案仍陷僵局 卓榮泰：今年只剩20餘天…誠懇期待立院速審

「我們寸步難行」卓榮泰嘆多項計畫恐難展開 盼立院通過總預算

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

新黨為財劃法告卓榮泰 政院：再修版本侵害預算權

相關新聞

大驚奇！台灣11月出口第3度超車南韓 領先差距再擴大

受惠人工智慧（AI）商機，11月資通與視聽產品、電子零組件出口表現亮眼，財政部今天公布最新數據，11月總出口640.5億...

投資減少、收益走高 台商在大陸到底發生了什麼？

金管會9日公布，今年前三季台商赴陸投資大減1,003億元，但同期投資收益卻飆至3,941億元寫新高，銀行圈指出，撤出的多...

台灣11月出口創高 全年破6千億美元

在人工智慧（ＡＩ）商機等因素帶動下，我國十一月出口來到六四○點五億美元的歷年單月新高，今年以來第三度超越南韓同期表現；此...

經濟成長率有望破7 許舒博：不能報喜不報憂

商總昨邀行政院長卓榮泰座談，卓揆提到各方預估台灣今年的經濟成長率可達百分之七點三七，商總理事長許舒博指出，主要都是高科技...

立委提案 國安基金增至兆元 政院：有助護盤

立委提案將國安基金規模五千億元調高至一兆元，行政院國安基金昨指出，資金提高至一兆元，此舉有助發揮維持股市穩定及韌性的功能...

公司負責人 強制參加勞權講習

過去有商業、公司負責人不熟悉或忽視勞動法令而違法，立法院院會昨天三讀修正通過商業登記法、公司法案，商業、公司負責人未來在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。