經濟成長率有望破7 許舒博：不能報喜不報憂

商總昨邀行政院長卓榮泰座談，卓揆提到各方預估台灣今年的經濟成長率可達百分之七點三七，商總理事長許舒博指出，主要都是高科技產業帶動，產業發展單看經濟成長數字是不準的，很多的傳統產業出口衰退，不能只報喜不報憂。

商總舉辦「二○二五行政院卓院長與商業領袖座談會」，邀請卓榮泰及部會首長與會，並提出六十五項意見尋求政策調整的共識。

對於卓榮泰讚揚台灣經濟發展，許舒博表示，產業之間有很大落差，高科技產業也許出口旺盛，但很多傳統產業經營就相對艱困，特別是中部的工具機產業、水五金產業，無薪假人數多達九千多人，這方面應該也要讓國人知道，也是產業界擔憂的部分。

缺工也是這場座談會產業界關注議題之一，共有九項提案聚焦在人力短缺。許舒博說，肯定政府針對旅宿業開放移工，但在執行面仍有落差。他指出，除了觀光、旅宿業找不到人，連廢棄物清除、資源回收、紙器製造等攸關民生的基礎產業，都面臨工人嚴重不足的窘境。

許舒博表示，開放移工的執行面中，有許多細節卡關，導致業者「看得到、吃不到」，部分行業受限於僵化的法規分類，至今仍無法申請外籍移工，也急需政府協同解決。他說，國內缺工很重要一塊是逃跑移工，很多到高山開採水果、茶葉等工作，都是逃跑移工在做，因此要檢討逃跑移工是否刑責過低，以及是否需要法制化。

針對關稅，許舒博說，會中並未討論太多，因為還不知道稅率。但他透露，行政院副院長鄭麗君和他在幾次對談中都面帶笑容，很有把握的樣子，關稅應低於百分之廿，若關稅高於百分之廿或要再疊加，鄭麗君應該笑不出來。