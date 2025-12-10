國安基金增至兆元10日審查 財部建議向金融機構借款限額提高至7,000億

立法院財委會今（10）日審查國安基金設置及管理條例，擬將國安基金規模從現有的5,000億元上修至1兆元。根據國安基金委員會書面報告指出，對於規模提高至1兆元表示尊重；不過，建議向政府四大基金借用金額仍維持最高3,000億元，向金融機構借款最高限額則提高至7,000億元。

國安基金自2000年成立以來，基金規模皆維持5,000億元，其中包含向金融機構借款2,000億元，以及向政府四大基金借款3,000億元，至今已25年未曾擴增規模。歷年已完成八次安定股市任務。

針對可運用資金總額由現行5,000億元提高至1兆元，財政部最新報告指出，敬表尊重，並提出四點說明，第一，截至今年11月底，上市櫃公司市值已達97兆元，為國安基金2000年成立時市值之10.5倍，且外資持股比率也從2000年底的8.44%大幅增加至46.85%，影響力大增。

第二，截至今年11月底，上市櫃股票日平均成交金額達4,833億元，也比2000年日成交金額1,137億元，大幅增加3,696億元；第三，外資買賣動輒影響台股大盤走勢；第四，台股市值規模大幅增加、外資占比日益提高，且對國際政經波動高度敏感，若發生重大事件導致資金大幅移動，恐難發揮安定股市功能，影響國內股市穩定及韌性。

但考量政府四大基金主要是用來照顧勞工及軍公教人員退休撫卹或儲蓄準備的營運資金，以獲取長期穩定績效、提升基金投資運作效益為目標，若向政府四大基金借用金額無額度限制，恐導致基金借用額度處於不確定狀態，因此建議維持現行最高額度3,000億元規定，向金融機構借款最高限額則提高至7,000億元。

對此，法人指出，國安基金最重要的功能在於提振信心，規模多寡較為其次，但若能擴大國安基金規模，對於市場而言也算是正面的訊息。