國安基金增至兆元10日審查 財部建議向金融機構借款限額提高至7,000億

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
立法院財委會10日審查國安基金設置及管理條例，擬將國安基金規模從現有的5,000億元上修至1兆元。示意圖。 聯合報系資料照

立法院財委會今（10）日審查國安基金設置及管理條例，擬將國安基金規模從現有的5,000億元上修至1兆元。根據國安基金委員會書面報告指出，對於規模提高至1兆元表示尊重；不過，建議向政府四大基金借用金額仍維持最高3,000億元，向金融機構借款最高限額則提高至7,000億元。

國安基金自2000年成立以來，基金規模皆維持5,000億元，其中包含向金融機構借款2,000億元，以及向政府四大基金借款3,000億元，至今已25年未曾擴增規模。歷年已完成八次安定股市任務。

針對可運用資金總額由現行5,000億元提高至1兆元，財政部最新報告指出，敬表尊重，並提出四點說明，第一，截至今年11月底，上市櫃公司市值已達97兆元，為國安基金2000年成立時市值之10.5倍，且外資持股比率也從2000年底的8.44%大幅增加至46.85%，影響力大增。

第二，截至今年11月底，上市櫃股票日平均成交金額達4,833億元，也比2000年日成交金額1,137億元，大幅增加3,696億元；第三，外資買賣動輒影響台股大盤走勢；第四，台股市值規模大幅增加、外資占比日益提高，且對國際政經波動高度敏感，若發生重大事件導致資金大幅移動，恐難發揮安定股市功能，影響國內股市穩定及韌性。

但考量政府四大基金主要是用來照顧勞工及軍公教人員退休撫卹或儲蓄準備的營運資金，以獲取長期穩定績效、提升基金投資運作效益為目標，若向政府四大基金借用金額無額度限制，恐導致基金借用額度處於不確定狀態，因此建議維持現行最高額度3,000億元規定，向金融機構借款最高限額則提高至7,000億元。

對此，法人指出，國安基金最重要的功能在於提振信心，規模多寡較為其次，但若能擴大國安基金規模，對於市場而言也算是正面的訊息。

國安基金 市值

台灣11月出口創單月新高 全年破6千億美元

在人工智慧（ＡＩ）商機等因素帶動下，我國十一月出口來到六四○點五億美元的歷年單月新高，今年以來第三度超越南韓同期表現；此...

經濟成長率有望破7 許舒博：不能報喜不報憂

商總昨邀行政院長卓榮泰座談，卓揆提到各方預估台灣今年的經濟成長率可達百分之七點三七，商總理事長許舒博指出，主要都是高科技...

出口大爆發 前11月輸美占比逾三成

11月出口刷新單月紀錄，五大出口市場同步上揚，又以對美國出口表現最亮眼，包含出口值、年增率、出超規模都是歷年單月新高，前...

丁學文專欄／展望2026年 AI還會是經濟穿雲箭？

最新一期的《經濟學人》雜誌帶領人們回顧了互聯網泡沫破裂前5年的歷史後發現，市場總在來回十多次的波動下繼續攀升，不管人工智慧有沒有泡沫，相關股票的估值有多高，識別泡沫破裂原本就困難，用高估值嚇自己只會成為錯失機會的驚弓鳥。如此看來，2026年未必只有烏雲，AI這支穿雲箭將成為全球經濟的最大期待，我們該怎麼解讀？

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

財政部昨（9）日公布11月出口640.5億美元，創歷年單月新高，年增56％，連25紅，增幅是近15年半來最強。在AI大爆...

